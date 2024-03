Caos no Six Flags Over Georgia, resultados de abertura em tiroteio fatal

Reproduzir conteúdo de vídeo





O caos reinou na inauguração do Six Flags Over Georgia… com multidões de adolescentes indisciplinados brigando dentro do parque temático, aumentando para uma resposta policial massiva e um tiroteio fatal.

Policiais na Geórgia dizem que havia de 500 a 600 jovens correndo soltos no parque no sábado à noite, ficando fora de controle e causando uma grande briga e pânico entre os visitantes do parque.

A enorme multidão de adolescentes brigando sobrecarregou a segurança do parque temático, que chamou a polícia.

Quando os policiais chegaram lá, os policiais dizem que seguiram o grupo para fora do Six Flags até uma estrada de serviço próxima… onde tiros começaram a soar.

A polícia diz que vários suspeitos atiraram contra os policiais, e os policiais responderam ao fogo. Uma pessoa foi baleada e morta.

Six Flags Over Georgia confirmou um tiroteio fora do local e disse à FOX 5 Atlanta… “É incrivelmente decepcionante que nossa comunidade seja perturbada em eventos públicos em toda a região por grupos de jovens menores de idade.”

O parque acrescenta… “Não vamos tolerar esse tipo de atividade aqui”.



