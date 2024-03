Carbone, o restaurante onde Shakira jantou com Lucien Laviscount após seu show na Times Square

Adepois de dar um concerto para 40 mil pessoas na Times Square, Shakira jantou no restaurante Carbone com o ator Lucien Laviscount, com quem filmou o videoclipe de sua música ‘Puntera’.

O prestigiado estabelecimento está habituado a receber grandes celebridades, tendo anteriormente acolhido personalidades como Victoria Beckham, Rosália, Rihanna, Kim Kardashian e Kanye West, Orlando Bloom e Katy Perryentre outros.

Shakira revela a Jimmy Fallon por que demorou tanto para lançar seu novo álbumYouTube

Carbone presta homenagem à essência dos grandes restaurantes ítalo-americanos de Nova York de meados do século 20, e aquele localizado na 181 Thompson Street, no popular bairro do Soho, em Nova York, onde Shakira fui, é um dos vários locais que Mario Carbone, Rich Torrisi e Jeff Zalaznick próprios nos Estados Unidos e em todo o mundo. Os demais estão em Dallas, Miami, Las Vegas, Doha e Hong Kong, segundo o El Espaol.

O que é o restaurante Carbone que Shakira gostou e quais pratos ele oferece?

Segundo a imprensa espanhola, o restaurante italiano tem obras de arte de Vito Schnabel em suas paredes, uniformes desenhados por Zac Posen e piso de cerâmica inspirado em O Poderoso Chefão.

Os pratos incluem ssalada eatfood, linguini vongole, lagosta Fra Diavola, frango Scarpariello e vitela parmesão.

O menu tem dois menus diferentes, dependendo da hora do dia:

No almoço, o cardápio é dividido em Antepastos, Massas e Secondi. Você pode escolher pratos italianos como o famoso Tortellini al Ragu, Ravioli de Lagosta, Linguini Vongole, Almôndegas de Mario ou Scarpariello de Frango.

À noite, o menu é complementado por Sopas e Saladas, uma maior selecção de Peixes e Carnes. É justamente nesse momento que os clientes podem pedir a elogiada Lagosta Fra Diavolo, Salmão Oreganata, Angel Hair AOP ou Lasanha Bianco.

Por ser um restaurante italiano, possui uma extensa carta de vinhos que mistura vinhos californianos com outros da Itália ou champanhe francês.

E também oferece deliciosas sobremesas e coquetéis frescos, entre eles o Negroni, o Old Fashioned ou o Amareto Sour são imperdíveis.