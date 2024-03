Carlo Ancelotti manda mensagem: o Real Madrid está mais forte do que nunca

Carlos Ancelotti repetiu uma determinada frase duas vezes em 24 horas, uma mensagem carregada de otimismo e força. “Estamos melhores do que nunca”, disse o técnico do Los Blancos ao discutir o sorteio da Liga dos Campeões e o tremendo confronto nas quartas de final com Cidade de Manchester.

O confronto entre os dois grandes favoritos e os dois últimos vencedores da competição é aguardado com grande expectativa e Real Madrid estão em busca de vingança após a derrota esmagadora por 4 a 0 que lhes foi sofrida nas semifinais de 2022/23.

Assim, a frase foi repetida na sala de imprensa do El Sadar depois que sua equipe consolidou sua posição no topo da LaLiga ao aumentar a diferença para o segundo colocado Girona antes de partir para a pausa internacional.

E é aqui que o grande italiano pode estar certo…

1 – A forma excepcional de Vinicius Jr.

A forma do brasileiro é espetacular. Nem mesmo o barulho gerado ao seu redor, que ele faz bastante para silenciar, pode ofuscar as evidências: estamos diante da melhor versão do brasileiro.

Na vitória contra saúde (16 de março) mostrou suas melhores habilidades ao marcar dois gols e poderia ter feito mais dois ou três. Suas corridas pelo flanco esquerdo só podem ser comparadas às de Mbappé e sua leitura do jogo está cada vez mais desenvolvida.

E em termos de metas, Vinícius Jr. já está com 18 anos, apenas cinco abaixo dos 23 que marcaram seu teto na temporada passada, enquanto compete com Jude Bellingham pela chuteira de ouro do campeonato.

“Ele está muito melhor sem bola”, disse Ancelotti. “O que é algo que lhe faltava.”

2 – Eles não dependem de Jude Bellingham

Bellingham foi Real Madridjogador da franquia nesta temporada. Na reta final, entre lesões e suspensões, Ancelotti ficou sem o seu artilheiro (20 gols). Mas sempre que o inglês esteve ausente, o Real Madrid respondeu com qualidade com nove vitórias em dez jogos e apenas o empate em Vallecas.

Tem-se falado muitas vezes Real MadridA dependência dos gols de Bellingham na ausência de um atacante estelar em sua equipe. A resposta coletiva nega essa teoria.

E grande parte da explicação para o facto de Madrid não estar a pagar pela ausência do seu farol está na Brahim Diazdesempenho extraordinário. Começou a temporada como terceiro titular e hoje é a resposta à ausência do Bellingham e, com 10 gols, o quinto maior artilheiro do time.

3 – Antonio Rudiger – O Rei das Costas

Os alicerces do Real Madrid tremeram quando David AlabaO joelho do jogador explodiu contra o Villarreal e somou-se Éder MilitãoA lesão grave de Ancelotti, que Ancelotti descreve como muito grave. Mas nesse infortúnio o clube encontrou a resposta retumbante de Antonio Rudiger.

O defesa-central alemão tornou-se o melhor do campeonato e a sua liderança dentro e fora do campo é vital para o coração deste Real Madrid.

Os números e o que se vê jogo a jogo falam de Rudigero valor. Pelo que acontece a portas fechadas, Ancelotti deu dicas do que significa ter Rudigernos bons momentos (veja as comemorações dos gols ou os cuidados com Arda Guler) e nos maus momentos (críticas internas após a partida contra o Leipzig).

4 – Andriy Lunin é uma grata surpresa

O que era o ucraniano no início da temporada pode ser explicado pela rápida reação do Real Madrid ao apostar Kepa depois Thibault Courtois‘ rompeu em agosto e deu-lhe a titularidade assim que ele teve alguns treinos.

O que Andriy Lunin O que acontece hoje pode ser explicado com uma frase de Ancelotti na sala de imprensa do El Sadar:

“Descobrimos um guarda-redes que nos dá confiança”, afirmou Ancelotti. “Não temos pressa com o retorno de Thibaut.”

5 – Números ofensivos tremendos

O “estamos melhores do que nunca” encontra argumentos estatísticos positivos. Após 41 jogos nesta temporada, o Real Madrid só perdeu em dois, ambos contra Atletico Madrid e no Metropolitano (na La Liga e na Copa do Rei).

Com 32 vitórias e sete empates acompanhando uma equipe que já marcou 100 gols (96) e sofreu 37 e faltando apenas nove jogos para o final da LaLiga, o time que tem sido seu companheiro de viagem no topo da tabela durante toda a temporada, o Girona, está já 10 pontos atrás deles.

6 – Excelente profundidade de escalação

Ultima temporada Ancelotti faltou ajuda do banco devido a lesões graves, mas não é o caso em 2023/24.

A laje de jogadores como Mariano Dias e Perigo do Éden pesou a falta de ajuda em campo e uma carga diária a nível de grupo. Nada disso está acontecendo nesta temporada.

A chegada de Joselu significou um importante alívio na pontuação (14 gols) e comparar Diaz com Hazard é comparar alguém que quer comer o mundo com alguém que desistiu.

Além disso, Daniel Carvajal tem cinco gols marcados, quando jogou como zagueiro central parecia um defensor experiente.

Luka Modric estrela toda vez que joga contra uma substituição que o deixa amargo, mas não o faz virar as costas ao seu time e Frederico Valverde não se importa onde ele é colocado.

7 – Toni Kroos é meio-campista geral

Nada do que Real Madrid é hoje pode ser entendido sem Toni Kroos. Ele é o mestre que manda em tudo no meio-campo, e também é um líder fundamental, aquele que dirige a equipe sem a necessidade de exibir nada além de um excelente conhecimento de jogo.

Isso significa que não há nada mais importante num jogador de futebol e a forma do alemão torna inexplicável que ele cogitasse a ideia de abandonar o jogo.

De todas as razões que Ancelotti tem para dizer que “estamos melhores do que nunca”, pode não haver nenhuma que veja Kroos melhor do que nunca.