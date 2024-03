Carlos Alcaraz se vinga de Marozsan em Indian Wells

Carlos Alcaraz está habituado às condições de Poços Indianos durante o dia, quando o sol e o calor fazem a bola quicar mais. Não é nenhuma surpresa que, pela terceira vez consecutiva, o número dois do mundo esteja entre os oito primeiros do torneio.

O jogador de Múrcia jogou pela segunda vez consecutiva contra um dos seus sete rivais, neste caso Fabian Marozsan, que venceu o confronto direto entre os 100 primeiros. Ele derrotou o gigante 6-3 e 6-3, em 75 minutos.

Isso significa Alcaraz se vinga da derrota na terceira rodada em Roma, e que apenas seis profissionais têm histórico de vitórias contra o pupilo de Juan Carlos Ferrero. Um desses seis é Alexandre Zverev, quem ele poderia enfrentar nas quartas de final, desde que o alemão vencesse Alex de Minaur.

Alcaraz é fã dos grandes palcos como comprova o facto de, aos 20 anos, já ter marcado presença nos quartos-de-final de 11 torneios da categoria Masters 1000. E tudo começou no deserto da Califórnia em 2022.

Alcaraz muito forte

A partida foi afetada pelo vento forte. Marozsan No entanto, não é estranho a adaptação, já que passou do 135º para o 58º lugar, saltando 77 posições. Seu saque poderoso lhe garante muitos brindes e foi disso que o jogador de Budapeste viveu, apesar de um forehand desleixado.

Porém com Alcaraz vencendo por 4-3, ele elevou as coisas e seu oponente não conseguiu acompanhar. Um segundo intervalo viria para fechar o set. Pelo segundo jogo consecutivo o Alcaraz não desistiu do serviço e isso é uma confiança extra para o que está por vir, que é o mais difícil. No momento, ele está a três vitórias de revalidar a coroa e defender sua condição de número dois.

Alcaraz agora tem 50 vitórias em torneios Masters 1000. Na sua tenra idade, apenas o seu compatriota Rafael Nadal havia acumulado mais. Carlitos ajudou a causa com uma terceira quebra no sexto game do set seguinte. E comemorou em grande estilo. Dois mísseis, um com o forehand e outro com o saque, fizeram o 5-2, antes de fechar o jogo