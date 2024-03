Carlos Sainz vence GP da Austrália de F1 após Verstappen se aposentar mais cedo com incêndio no motor

Carlos Sainz, da Ferrari terminou Red Bull’A seqüência de vitórias consecutivas na Fórmula 1 no domingo, quando o espanhol aproveitou Max Verstappenaposentadoria antecipada para ganhar o Grande Prêmio da Austrália apenas duas semanas depois de perder a corrida anterior em Arábia Saudita devido a uma apendicectomia de emergência.

Sainz, que largou na primeira linha ao lado de Verstappen, manteve sua posição na curva um, mas ultrapassou o holandês na segunda volta, na curva nove, para a liderança e assumiu o controle quando seu rival abandonou duas voltas depois com uma falha mecânica.

Verstappen venceu as duas primeiras corridas de F1 da temporada em Bahrein e Arábia Saudita e estava em uma seqüência de nove vitórias consecutivas.

Sainz terminou à frente do companheiro de equipe Carlos Leclerc para o primeiro resultado 1-2 da Ferrari desde o Grande Prêmio do Bahrein de 2022, com a McLaren Lando Norris terminando em terceiro para seu primeiro pódio em Albert Park.

Seu companheiro de equipe, australiano Oscar Piastrificou em quarto lugar.

Sainz, que será substituído por Lewis hamilton na Ferrari desde 2025, ficou emocionado ao obter sua terceira vitória na carreira contra todas as probabilidades, a primeira desde o Grande Prêmio de Cingapura do ano passado.

“Eu me senti muito bem lá fora”, disse ele. “Claro, (me senti) um pouco rígido, especialmente fisicamente. Não foi muito fácil, mas tive sorte de estar mais ou menos sozinho, então pude controlar meu ritmo, controlar os pneus, gerenciar tudo.”

“A vida às vezes é uma loucura, você sabe. O que aconteceu no início do ano, depois o pódio no Bahrein, depois o apêndice, a recuperação, a vitória, é uma montanha-russa. Mas eu adorei.”

Leclerc, no pódio pela segunda corrida consecutiva, foi encorajado pelo ritmo da Ferrari e pela sua capacidade de lutar para rivalizar com a Red Bull durante seu período de domínio.

“Sabíamos que a pole position e a vitória na corrida eram possíveis porque tínhamos uma degradação muito boa dos pneus e um ritmo muito bom”, disse ele. “Esse é um sinal muito encorajador. No entanto, se você olhar para as três primeiras corridas, duas das três primeiras corridas, eles (Red Bull) tiveram vantagem na corrida, então ainda temos muito trabalho a fazer.” .”

Norris disse que não foi uma surpresa ter conseguido seu primeiro pódio desde o Brasil no ano passado.

“Acho que quando você tira um Red Bull disso, eu diria não”, disse ele. “Acho que nosso ritmo tem sido bom durante todo o fim de semana. Organizamos as coisas muito bem ontem. Mostramos um bom ritmo de longo prazo e com bastante combustível na sexta-feira, então eu não diria que não tivemos chance.”

A corrida terminou sob o safety car virtual, garantindo que não houvesse corrida durante a maior parte da volta final, depois que o piloto da Mercedes, George Russell, caiu na curva sete. Sergio Prez, da Red Bull, fechou os cinco primeiros e recuperou apenas uma posição de onde largou em sexto, depois de ter recebido uma penalidade de três posições no grid por impedir Nico Hlkenberg na qualificação.

O bicampeão mundial Fernando Alonso terminou em sexto na estrada, mas caiu para oitavo depois que os comissários lhe deram uma penalidade de 20 segundos e três pontos de penalidade em sua licença, por dirigir “potencialmente perigoso” na batalha contra Russell na volta final.

Alonso pisou no acelerador um pouco mais de 100 metros antes do que havia feito na curva seis durante a corrida, enquanto Russell atrás dele perdeu o controle e caiu na saída da curva.

Lewis Hamilton também não terminou após uma falha de motor na volta 17

O companheiro de equipe de Russell, Lewis Hamilton, também não terminou após uma falha de motor na volta 17, na primeira dupla não finalização da Mercedes desde o Grande Prêmio do Azerbaijão de 2021, encerrando seu recorde de confiabilidade.

Motorista japonês Yuki Tsunoda rendeu ao RB, time antes conhecido como AlphaTauri, seus primeiros pontos na temporada – com seis pontos para o sétimo lugar, tendo sido elevado por pênalti de Alonso.

A equipe americana Haas conquistou sua primeira pontuação dupla desde o Grande Prêmio da Áustria de 2022, com Hlkenberg e seu companheiro de equipe Kevin Magnussen fechando o top 10 em nono e décimo, respectivamente.

A vantagem de Verstappen na classificação de pilotos foi reduzida de 15 pontos para quatro, com Leclerc em segundo lugar. Verstappen tem 51 pontos e Leclerc 47.