Carlos Vela já decidiu o seu futuro: vai ficar na MLS ou vai para o Chivas?

Óno dia do seu 35º aniversário, Vela Carlos já decidiu seu próximo destino como jogador de futebol profissional, e não será na Liga MX, pois permanecerá na MLS e na Califórnia.

Contudo, não será com LAFC também, já que o ‘Bomber’ assinará com Terremotos em San Josécomo Fernando Cevallos anunciado em La última Palabra.

“Vela Carlos não vem para o México, ele permanecerá na MLS. Ele será anunciado amanhã (hoje) e ficará na Califórnia; mas com Terremotos em San Joséele não continuará no LAFC nem irá para o Galaxy porque são um rival feroz”, revelou o jornalista da FOX Sports.

Caso a informação se confirme, o nativo de Cancún se tornaria Cade Cowell substituto na seleção californiana, com a diferença de que chegará como jogador designado.

Finalmente, Fernando Cevallos enviou uma mensagem para Chivas torcedores, que sonhavam em ver Carlos Vela com a camisa vermelha e branca: “Não esperava que ele voltasse ao México, não o vi, porque ele não queria jogar aqui”.

Carlos Vela para Chivas?

Vale lembrar que havia rumores de que o ‘Bombardero’ seria uma das ‘grandes contratações’ do Clube Guadalajara para o Clausura 2024, que encerrou contrato, e não renovou, com o LAFC.

Rumores circularam sobre A chegada de Vela para a Liga MX, especialmente após a saída de Alexis Vega, que abriu a camisa 10 e economizou muito dinheiro para o ‘Rebão Sagrado’.

Contudo, parece que isso não está acontecendo, pois Vela Carlos vai ficar na MLS (San Jose Earthquakes), e esquecer o clube que o viu nascer como jogador de futebol, com o qual nunca estreou na primeira divisão.

Recorde-se que o ‘Bombardero’ é jovem do Chivas, mas emigrou para a Europa depois de vencer o Mundial Sub-17 com o México, no Peru, em 2005, quando foi contratado pelo Arsenal.