Cartão bancário de Riley Strain encontrado perto do rio Nashville enquanto a busca continua

Uma pista importante foi descoberta no desaparecimento de Estirpe Riley … quando as autoridades descobriram o cartão bancário do estudante universitário desaparecido no domingo, perto de um rio na cidade.

De acordo com a Polícia de Nashville, o cartão bancário de Riley foi encontrado no aterro entre Gay St. e o rio Cumberland – onde se diz que o vídeo de vigilância capturou Riley pela última vez. Nenhuma outra atualização foi divulgada… exceto que a busca por Riley continua.



08/03/24

Esta atualização ocorre depois que o Escritório de Gerenciamento de Emergências de Nashville fez com que a equipe de mergulho procurasse Riley no rio Cumberland no sábado. Como o OEM disse FOX17 … o plano de busca incluía levar vários barcos ao longo da margem do rio onde Riley foi visto pela última vez.

Com base nos indicadores dos K9s de busca a bordo, sonares foram usados ​​para localizar áreas onde os mergulhadores pudessem observar mais detalhadamente. A busca de sábado não resultou em resultados conclusivos. Além disso… o meio de comunicação diz que a polícia atualmente não suspeita de crime.

No entanto, uma testemunha ocular local afirmou à FOX17 que Riley não estava sozinho depois de deixar a ponte 32 de Luke na noite de sexta-feira. Um morador de rua detalhou que ele e sua esposa, que moram às margens do rio, ouviram uma comoção e supostamente viram Riley quase tropeçar no rio.



Ele acrescentou… “Nunca vi ninguém tropeçar tanto antes”, afirmando que RS parecia muito embriagado.

O homem afirma que não explorou mais a situação, alegando que aparentemente alguém já estava lá com Riley, que lhe garantiu que Riley estava apenas bêbado. Nenhuma palavra sobre quem poderia ter sido essa pessoa, ou qualquer descrição dela. O relatório FOX17 também não deu mais detalhes.



08/03/24

Lembre-se… a Comissão de Bebidas Alcoólicas do Tennessee é atualmente investigando se Riley foi superservido em Lucas BryanBar de Nashville. Embora o sistema esteja cooperando com as autoridades, eles se defenderam em uma declaração recente de que serviram apenas a Riley uma bebida alcoólica (e duas águas) antes de pedir-lhe para sair.

O próprio astro country também falou sobre o desaparecimento de Riley, chamando tudo de assustador e pedindo orações.