Casa Branca denuncia jornalistas por roubarem do Força Aérea Um

As comodidades do Força Aérea Um são tão boas que os jornalistas aparentemente não conseguem tirar as patas imundas delas e estão até levando algumas para casa… é o que diz um novo relatório.

De acordo com Políticoum inventário foi feito pela Força Aérea após uma viagem de vários dias com a imprensa à Costa Oeste no mês passado – e vários itens estavam faltando.

🇺🇸 Biden e Obama abrem a escala brevi do Força Aérea Um em Nova York. Obama ainda é presidente. 🤡🤡🤡 pic.twitter.com/tPxPFuy9cH —Luigi Basemi 🏅 (@LBasemi) 29 de março de 2024

O meio de comunicação afirma que foi um problema suficiente para que o Escritório de Viagens da Casa Branca tenha sido alertado… levando a presidente da Associação de Correspondentes WH a enviar um e-mail repreendendo seus colegas. Entre os itens levados estavam fronhas, copos e louças com borda dourada.

Diz-se que o e-mail criticou os jornalistas por seus dedos pegajosos… alegando que as travessuras eram uma má aparência para toda a imprensa.

O Força Aérea Um é famoso por ter todos os tipos de brindes com tema presidencial a bordo, incluindo caixas de M&Ms, guardanapos e caixas de fósforos. Esses itens estão, é claro, à disposição… mas com o passar dos anos, porcarias ainda melhores foram roubadas, e agora… isso é um problema.

No entanto, de acordo com o Politico, esse direito de passagem no Força Aérea Um pode estar chegando ao fim. O e-mail enviado ao grupo de imprensa supostamente não era acusatório… mas oferecia facilitar a devolução silenciosa de quaisquer mercadorias potencialmente roubadas do voo.

Funcionários do WH disseram ao Politico que o e-mail era para enviar uma mensagem… pare de roubar ou então!!!