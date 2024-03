Caso de suposta negligência de cuidados de John Amos foi aberto com o LAPD

Nossas fontes dizem que a APS recebeu um relatório com base no que ela alegou e depois enviou o relatório ao LAPD… que então iniciou uma investigação.

Disseram-nos que os policiais estão familiarizados com todas as reclamações entre Shannon e KC – muitas delas desavença entre os filhos de John foi amplamente divulgado – mas a investigação se concentrará nessas novas alegações, especificamente.

Há também esse desenvolvimento… O TMZ soube que o querido ator esteve recentemente no hospital, embora nos tenham dito que era apenas para um exame de rotina e que nada de sério havia de errado com ele. Até conversamos brevemente por telefone com John, que nos garantiu que estava bem.