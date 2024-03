Causa da morte de Elena Larrea: Do que morreu o criador de conteúdo mexicano OnlyFans e defensor dos animais?

Mexcano influenciador e ativista Elena Larrea faleceu aos 31 anos, anunciou sua organização de direitos dos animais.

o prado, que tinha apenas 31 anos, morreu em consequência de uma trombose pulmonar que lhe causou um coágulo sanguíneo no pulmão. É relatado pelo Daily Mail que ela recebeu tratamento de lipoaspiração apenas dois dias antes de sua morte.

Seu estado piorou rapidamente e sua morte foi confirmada na quinta-feira pelo abrigo de resgate de animais. Quacolândiaque ela fundou.

Um comunicado da empresa dizia: “Com profundo pesar, informamos a saída de Elena Larreapresidente e fundador da Cuacolandia, que infelizmente faleceu devido a uma trombose pulmonar.”

“Lembraremos e continuaremos trabalhando por tudo o que ela corajosamente promoveu desde esta fundação. Promoveremos seu legado e amor para que nossos cavalos, burros e mulas vivam em liberdade e em condições adequadas no México e neste nosso santuário para cavalos resgatados do abuso e do abandono.

“Reiteramos as nossas mais sinceras condolências a toda a família Cuacolandia, bem como à família Larrea e aos amigos próximos daqueles que lutaram incansavelmente pelos direitos dos animais. Agradecemos-lhe todo o seu amor e dedicação e desejamos-lhe um eterno descanso e paz. sentirei sua falta.”

Uma paixão por proteger os animais

A influenciadora e modelo tinha 525 mil seguidores no Instagram, mas foi o seu trabalho como ativista que realmente refletiu a sua generosidade. Ela se encarregou de ajudar os animais necessitados, montando Cuacolandia para dar casas para cavalos, burros e outros animais.

o prado “lutou incansavelmente pelos direitos dos animais” e outras organizações de direitos dos animais, como o Movimento pelos Direitos dos Animais de Puebla, juntaram-se à sua dor.

“Hoje os animais perderam uma mulher corajosa, um grande exemplo de luta para as novas gerações”, escreveram nas redes sociais.

Noutra parte da sua vida, também foi seduzida pela oportunidade de iniciar a sua própria Apenas fãs. Ela fez seu nome enviando conteúdo para a plataforma de conteúdo adulto, e seu trabalho serviu como fonte de renda para cobrir os custos de seus projetos com animais.

Governador de Puebla, no México, Sérgio Salomãoprestou homenagem ao seu trabalho e confirmou que o abrigo permanecerá aberto com apoio do Ministério do Meio Ambiente, garantindo que Os esforços de Larrea não foram em vão.