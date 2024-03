CBS reproduz o anúncio do câncer de Kate Middleton durante a cobertura do March Madness

CBS demorou alguns minutos durante um intervalo comercial de seu Loucura de março cobertura na sexta-feira vai ao ar Kate Middleton anunciando seu diagnóstico de câncer. A notícia de última hora ocorreu durante um longo intervalo no Noroeste contra Flórida Atlântica jogo.

Middleton, 42, foi o Princesa de Gales desde 2011 quando ela se casou Príncipe William e está entre os membros favoritos da família real. A sua recente ausência dos olhos do público suscitou preocupação generalizada.

Kate Middleton explica o que realmente aconteceu com ela e por que ela esteve ausente dos olhos do públicoTwitter

Norah O’Donnell de CBS apareceu na tela durante o Torneio da NCAA intervalo comercial para anunciar o diagnóstico de Middleton. Não houve nenhuma ação de jogo perdida.

“Isso, é claro, foi um grande choque, e William e eu temos feito tudo o que podemos para processar e administrar isso de forma privada, para o bem de nossa jovem família”, disse Middleton. “Como você pode imaginar, isso levou tempo. Levei algum tempo para me recuperar de uma grande cirurgia para iniciar meu tratamento.

“Mas, o mais importante, levamos tempo para explicar tudo para Jorge, Charlotte e Louis de uma forma que seja apropriada para eles e para tranquilizá-los de que vou ficar bem.”

Northwestern derrota Florida Atlantic em OT

O trecho da notícia de última hora ocorreu por volta dos cinco minutos do segundo tempo, com Florida Atlantic na liderança.

Northwestern conseguiu forçar a prorrogação quando o Florida Atlantic errou a posse final com uma seleção ruim de chutes além do arco.

Florida Atlantic foi então derrotado por 7-19 no OT e sofreu uma eliminação no primeiro turno depois de chegar ao Últimos quatro no torneio da NCAA do ano passado.

O vídeo de anúncio do câncer de Middleton não foi reproduzido na íntegra. Ela passou a explicar como isso a fez querer ajudar crianças que sofrem o mesmo destino.