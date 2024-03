Cedric Doumbe discute derrota polêmica no PFL Europa: ‘Marc Goddard roubou a luta’

Cedric Doumbe ainda não entende o que aconteceu na última quinta-feira.

Doumbe enfrentou Baissangour Chamsoudinov, também conhecido como “Baki”, na luta principal do PFL Europe 1. Após dois primeiros rounds competitivos, o árbitro Marc Goddard interrompeu a luta no terceiro, após uma sequência bizarra provocada por um estilhaço no O pé de Doumbe. Doumbe protestou imediatamente contra a paralisação, mas Goddard não ouviu, declarando vitória por nocaute técnico para Baki, devido à lesão de Doumbe.

Falando com Ariel Helwani em A hora do MMA, Doumbe explicou o que aconteceu naquela noite de sua perspectiva e questionou a forma como Goddard lidou com a situação.

“No início, se você ver a filmagem, tentei remover [the splinter] sozinho com o outro pé”, disse Doumbe. “Não deu certo, então levantei a mão, conversei com o árbitro e disse: ‘Tenho uma coisa embaixo do pé’ porque não sabia dizer lasca. Ele disse: ‘Não pare, não pare. Continue. Lutar.’ Então eu pensei, OK, ele não quer entender. Ele nem quer ouvir. Então continuei. Voltei à posição de combate.

“Então eu estava olhando nos olhos de Baki e pensei, OK, posso remover sozinho, mas não quero que ele me chute na cabeça. Mas eu sei que ele não é esse tipo de cara. Então eu olhei para ele e ele viu que havia algo errado com meu pé e disse: ‘O que há de errado?’ Eu disse: ‘Tenho uma farpa’ em francês, ‘debaixo do pé’. É irritante.’ ‘Basta removê-lo!’ E então ele conversou com o árbitro, disse algo como: ‘Deixa ele tirar aquela coisa’. Aí eu parei também, olhando para o árbitro, e aí ele parou a luta.

“Fiquei chocado. ‘Que diabos? O que diabos está acontecendo?’ Aí o árbitro disse: ‘Você não pode parar a luta’. Eu disse: ‘Sim, eu sei, mas não parei a luta!’ Depois de tudo, estamos bem. Eu estava bem, estava relaxado. Eu disse: ‘Marc, posso conversar? … Você me disse que não posso parar a luta. Eu disse sim. Essas são as regras. Eu continuei, continuei lutando. Mas na segunda vez não parei a luta. Baki conversou com você e então você me impediu. Aí ele disse: ‘Não! Você não pode parar a luta! Ele não queria me ouvir. Fiquei muito triste, porque treinamos três meses, eu e minha equipe fizemos muito marketing dessa luta, estava esgotado, todo mundo estava orgulhoso, todo mundo estava esperando aquela luta, e o Marc Goddard simplesmente roubou a luta. Eu realmente não entendo.”

Na transmissão da PFL, o especialista em regras “Big” John McCarthy declarou que Goddard lidou com a situação corretamente de acordo com a letra da lei, mas mesmo em retrospectiva, Doumbe acredita que as circunstâncias atenuantes deveriam ter merecido uma reação diferente de Goddard.

“Claro que ser árbitro é muito, muito difícil. Não é um trabalho fácil”, disse Doumbe. “Ser árbitro, ser juiz, isso é muito, muito complicado. Eu entendi aquilo. Mas você tem que me ouvir. Lutei com duas costelas quebradas… não sou uma garotinha. Eu posso lutar, sou um homem. Mas uma farpa é algo fora da luta.

“Se estou lutando com o Baki e o Baki quebra meu braço, está tudo bem porque estou preparado para isso. Mas algo errado dentro da jaula… isso não é normal. Você tem que parar a luta, remover a coisa e depois deixar a luta continuar. Então, realmente, esse é o erro. Para ser homem, você tem que reconhecer que cometeu um erro. Claro que não é fácil ser árbitro, não posso culpar você, mas você tem que ouvir e dizer: ‘OK, cometi um erro. Eu não deveria ter parado a luta daquele jeito. Isto não é um nocaute técnico, é um No-Contest.’ Depois voltamos e lutamos.”

Doumbe confirmou que pretende recorrer da derrota — a primeira de sua carreira no MMA. Quer isso seja bem-sucedido ou não, o ex-campeão mundial peso dois do Glory Kickboxing diz que ele e “Baki” precisam voltar atrás o mais rápido possível, para realmente determinar quem é o melhor homem.

“Claro que estou interessado, porque como estava vencendo a luta, sou um homem”, disse Doumbe. “Se eu estivesse naquela situação, na situação do Baki, para dizer: ‘Cedric Doumbe venceu a luta por causa de uma farpa’, eu diria ‘Não, não levante a mão. Eu não ganhei a luta. Eu quero uma revanche. Quero lutar com ele porque sei que sou capaz de vencê-lo. Quero vencê-lo de verdade, não assim.’ Não é justo. Como sou homem, como sou guerreiro, quero vencer de forma justa.

“Então é claro que quero uma revanche. Claro que ele tem que aceitar a revanche porque acho que ele é um homem, é um guerreiro também. Então temos que dar aos fãs o que eles querem. Temos que descobrir quem é o melhor entre ele e eu. Mostrei que era o melhor, e se você assistir a luta, estou vencendo a luta. Então, se você realmente quer ser o cara que venceu como ele disse – a lenda, Cedric Doumbe, ele tem que aceitar a revanche e me vencer de verdade.”