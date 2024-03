Celebridades comemorando a Páscoa de 2024

As celebridades estão comemorando o Domingo de Páscoa de várias maneiras… nenhuma com uma grande dose de religião, mas a maioria com um toque de talento!

Katherine Schwarzenegger comemorado com um bando de pintinhos… e coelhos e outras criaturas.

Nick Canhão marcou a ocasião com Gravatas Bre e 1 ano Amor Lendáriocom ajuda do Coelhinho da Páscoa.

Kate Beckinsale não estava em plena Páscoa… ela escolheu posar com um par de meias de coelhinho em sua cama de hospital. Aliás, ela compartilhou outra foto dela no hospital no início deste mês, mas a coisa toda tem sido um pouco misteriosa.

Michael Buble compartilhou uma foto de sua família no aeroporto… e parece, bem, desafiador.

