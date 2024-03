Celine Dion arrasa com Bon Jovi no jogo da NHL em meio a problemas de saúde

Celine Dionestá provando que ela ainda pode arrasar tocando ao som de Bon Jovi em um jogo do Boston Bruins… e o vídeo comovente também deixa claro que ela não está permitindo que seus problemas de saúde a impeçam de viver a vida ao máximo.

Confira o clipe – Celine não se conteve quando começou a cantar junto o clássico da banda de rock “Livin’ on a Prayer” na noite de quinta-feira no jogo dos Bruins contra o NY Rangers… uma rara aparição pública em meio a seu contínuo Stiff -Batalha da síndrome da pessoa.

📈 | Céline Dion tocando sua icônica guitarra elétrica imaginária e inexistente no TD Garden.pic.twitter.com/9hclr1UJE2 – Céline Dion Charts (@celinebible) 22 de março de 2024

Celine está no meio da ação no TD Garden de Boston ao lado de seus filhos gêmeos Nelson dar Redemoinho … quando a câmera se concentra nela enquanto ela levanta os punhos no ar e bate palmas enquanto canta a melodia cativante.

Sua estrela do rock interior ganha vida no clipe X compartilhado pela conta de fã @celinebible… ela se levanta da cadeira para lançar um solo de air guitar que é pura magia.

Você pode tirar a garota do palco, mas não pode tirar o artista dela!

Celine não estava lá apenas para assistir ao jogo… ela e seus filhos receberam o tratamento real do treinador dos Bruins Jim Montgomeryque os apresentou à equipe para uma leitura lendária da formação.

As travessuras do ícone do hóquei no gelo vieram logo após sua sincera homenagem no Dia Internacional de Conscientização sobre a Síndrome da Pessoa Rígida… onde ela agradeceu à família, equipe e fãs por todo o amor e apoio desde seu diagnóstico.



Celine era diagnosticado com SPS em 2022, e ela tem lutado com unhas e dentes para lidar com o distúrbio autoimune, até mesmo interrompendo sua turnê para priorizar sua saúde.

A verdade é que… ela tem seus dias bons e ruins também durante essa batalha. Sua irmã disse que às vezes Celine está sofrendo e completamente imobilizada.



