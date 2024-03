Chael Sonnen reage a Jorge Masvidal chamando-o de ‘gângster falso’: ‘Tenho mais crimes do que ele’

Chael Sonnen parece estar confuso com o fato de Jorge Masvidal tê-lo chamado – e chamado de “gângster falso” – mas como esperado, Sonnen tinha algumas coisas a dizer em resposta.

Masvidal mencionou como adoraria lutar contra Sonnen, chamando Sonnen de vários nomes escolhidos. A hora do MMA. Embora Sonnen tivesse muito a dizer sobre a entrevista, ele também queria abordar a parte do falso gangster da equação.

“Jorge Masvidal tentou me atacar e me chamar de falso gangster. Tenho mais crimes do que ele, o que é conversa de prisão. Eu não esperaria que nenhum de vocês ficasse impressionado com isso, mas significa que ele dorme na cama de baixo e saberá o que isso significa”, disse Sonnen em seu canal no YouTube.

Masvidal falou sobre competir em uma luta de boxe agora que se aposentou do MMA, talvez com o ex-adversário do UFC Nate Diaz, e também mencionou Sonnen como adversário ideal.

“Mas Chael seria um cara que eu adoraria quebrar o olho orbital”, disse Masvidal. “Só porque ele é um idiota traidor. Ele foi pego com mais substâncias no corpo do que qualquer outro competidor na história. Ao mesmo tempo, ele tinha seis ou sete substâncias diferentes em seu corpo para uma de suas lutas pelo título. Você é um pedaço de merda de ser humano. Você poderia ir lá e machucar alguém só para ganhar um salário? Porque quando você toma esteróides, como todo mundo sabe, você se torna um super soldado. Então Chael seria alguém que eu adoraria estragar. E eu apenas diria a ele para tomar todos os esteróides que você quiser, não importa. Ainda vou quebrar o orbital do seu olho.”

Muitas pessoas ao seu redor disseram a Sonnen que Masvidal o desafiou para uma luta, mas quando Sonnen voltou e viu as palavras ditas por “Gamebred”, ele não tinha certeza se era para um combate sancionado ou não sancionado.

“Eu não sabia se fui desafiado ou ameaçado”, disse Sonnen. “Se eu fosse um lutador competitivo, entenderia – fui desafiado. Por um cara bem menor que eu, mas mesmo assim fui desafiado, na igualdade de oportunidades. Eu não disse que você tem que ser maior. Leis das ruas, eu preferiria. Mas de qualquer forma, se for sua ideia, vamos ignorar isso.

“Mas por não ser um lutador competitivo, me senti ameaçado. De qualquer forma, a política ainda será aplicada. Não vou deixá-lo chegar perto. Não posso confiar em Jorge Masvidal. [He] estarei em Miami na próxima semana, onde estarei. Jorge Masvidal estará em [UFC 299] semana que vem, onde estarei. Parece-me que estamos começando a juntar as peças. Agora, ele terá que acenar para mim, terei que mandar um porteiro para descê-lo alguns níveis para que ele possa chegar um pouco mais perto da ação onde estarei sentado, mas podemos bater um papo.

“Eu serei a pessoa com um belo terno, óculos um tanto escurecidos e uma multidão de pessoas olhando. Presumo que ele será o bandido encapuzado que preciso ficar de olho.

Sonnen então questionou por que Masvidal postou imagens dele nas redes sociais na cidade natal de Diaz, Stockton, Califórnia, ainda mais porque alguém tirou a foto do campeão inaugural do “BMF” – o que aos olhos de Sonnen significa que ele rolou em Stockton com várias pessoas. Sonnen considerou isso um movimento “covarde”.

No final das contas, Sonnen não levou a sério a visita de Masvidal à academia de Stockton, mas isso não significa que ele manterá a guarda baixa se tiver um desentendimento com Masvidal na próxima semana em Miami.

“Estou sendo solicitado por alguma coisa?”, perguntou Sonnen. “Estou sendo solicitado pela minha mão? Estou sendo solicitado a me encontrar em um determinado local em um determinado horário? Não consigo imaginar que começaria [saying no to Masvidal] agora dizendo não ao meu amigo. Ou estou sendo falsamente ameaçado? Porque eu sei que Nate não foi realmente ameaçado… e eu sei [Masvidal] estava vestindo um moletom com capuz, que é exatamente o que ele usou em sua foto no TMZ na noite em que atacou Colby Covington. Eu tenho que acreditar na palavra desse cara.

“Então, se ele estiver me procurando, peço apenas que diga – para que eu possa ser claro – mais algumas palavras.”