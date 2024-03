Chael Sonnen se pergunta se Sean Strickland está sendo salvo para a próxima luta de Bo Nickal após o UFC 300

Chael Sonnen tem algumas teorias sobre o próximo passo de Sean Strickland no UFC.

Por um lado, Sonnen acredita que o destino de Strickland pode ser o mais simples possível: servir como lutador reserva na próxima defesa de título de Dricus du Plessis. Por outro lado, porém, o três vezes desafiante ao título do UFC se pergunta se Strickland está sendo salvo para um propósito mais inesperado, que seria revelado após o UFC 300, em 13 de abril.

“Você tem que entender, Bo Nickal está no card principal do [UFC] 300 pela razão”, disse Sonnen em seu canal no YouTube. “Nenhum de nós sabe completamente qual é esse motivo. Mas também entendemos [that reason] é brilhar uma perspectiva tremenda. E em algum momento, como todo mundo, essa perspectiva terá que ser dada àquele cara com o número certo ao lado do nome.

“Vou dar a vocês um bom exemplo. Khamzat Chimaev não foi classificado. Se você pudesse acreditar, ele não estava no ranking e era o queridinho da mídia como apenas duas outras pessoas na história do nosso esporte já viram: Conor McGregor e Ronda Rousey. Isso está em alta e precisamos colocá-lo na luta pelo título. Ele não está classificado. Então, para resolver esse problema, pegaremos Khamzat Chimaev, de 25 anos, sem classificação, e vamos colocá-lo contra o número 3, Leon Edwards – e eles realmente assinaram essa luta. Vocês ficaram bastante chateados. Você queria ver a luta, mas ficou bastante chateado, porque olhou com desprezo para o Leon. E só estou te lembrando disso porque o COVID bateu, cancelou aquela luta. Mas essa teoria e esse processo ainda se sustentam.”

Sonnen apontou para um conjunto semelhante de circunstâncias em torno de Sean O’Malley, outro candidato importante que estava na periferia do ranking e depois irrompeu direto na conversa pelo título quando foi premiado com um confronto inesperado contra o ex-campeão peso galo do UFC Petr Yan. O’Malley derrotou Yan em uma polêmica decisão dividida, então imediatamente desafiou Aljamain Sterling e conquistou o título do UFC – tendo efetivamente contornado uma cavalgada de contendores mais antigos na categoria até 135 libras.

Sonnen se pergunta se o UFC está planejando uma configuração semelhante para Nickal.

“Algo está acontecendo com Bo, e não sei quantas dessas partidas de squash podemos fazer até que finalmente digamos: ‘Ei, pessoal, dêem a partida para ele. Todos nós vemos o que você está tentando fazer, mas foi você quem decidiu que não pode fazer isso’”, disse Sonnen.

“Então, alguém terá que fazer tudo isso, então alguém receberá uma ligação para fazer isso por Bo – e esse é um dos meus palpites para Strickland.”

Nickal, 28 anos, é amplamente considerado um dos prospectos mais talentosos do MMA. Três vezes campeão da Divisão I da NCAA, Nickal tem um perfeito 5-0 em sua carreira no MMA e começou sua corrida no UFC com paralisações consecutivas no primeiro round de Jamie Pickett e Val Woodburn. Nickal está escalado para enfrentar Cody Brundage no card principal do UFC 300, embora sua colocação no histórico card do pay-per-view tenha despertado a ira de alguns fãs.

Strickland, 33 anos, tem feito campanha contínua por uma revanche contra du Plessis desde que perdeu o título para o peso médio sul-africano em sua primeira defesa de título, em janeiro, no UFC 297.

Sonnen está confiante de que um dos seus dois cenários está correto.

“Essas são suposições muito opostas”, disse ele. “Por um lado, [Strickland] será o cara usado para trazer à tona o cara que claramente recebeu esse empurrão, mas não temos certeza do que fazer com isso, versus Strickland foi assegurado e reafirmado de seu valor, de seu valor , de seu ranking, de onde ele está, e vai ser um lutador reserva.

“Entendo a separação, mas afirmo que acredito que estou certo em uma dessas duas especulações.”