Chance Perdomo causa da morte: Como a estrela de Sabrina e da Geração V faleceu aos 27 anos?

Adiretor Chance Perdomo estava apenas começando a explodir na indústria de Hollywood, ele obteve grande sucesso após sua atuação no filme ‘As arrepiantes aventuras de Sabrina‘ mostrar. No entanto, ele obteve ainda mais sucesso em ‘Os meninos‘série spin-off’Geração V‘. Infelizmente, foi relatado que o ator de 27 anos faleceu. Chance Perdomo era um ator britânico nascido em Los Angeles, Califórnia, mas foi criado em Southampton, Inglaterra. Sua carreira começou em 2016 e ele já era uma das estrelas em ascensão de Hollywood. As pessoas querem saber o que aconteceu com o ator e como ele infelizmente perdeu a vida no sábado, 30 de março de 2024.

Quando Chance Perdomo sentiu KawaiiInstagram

Causa da morte de Chance Perdomo revelada

Segundo relatos do TMZ, o ator Chance Perdomo faleceu no sábado, 30 de março de 2024, devido a um acidente de moto. O assessor de Perdomo foi quem conversou com o pessoal da Variety para confirmar a notícia, dizendo: “É com pesar que compartilhamos a notícia do falecimento prematuro de Chance Perdomo como resultado de um acidente de motocicleta. estavam envolvidos. Sua paixão pelas artes e seu apetite insaciável pela vida foram sentidos por todos que o conheceram, e seu carinho continuará naqueles que ele mais amava. Pedimos que respeitem o desejo de privacidade da família enquanto eles lamentam a perda de seu amado filho e irmão.”

Os criadores do programa ‘Gen V’ da Amazon também estão chocados com o que aconteceu e também divulgaram um comunicado no qual expressam sua descrença pelas terríveis notícias. Como cresceu criado por sua mãe na Inglaterra, Perdomo inicialmente pensou que queria estudar Direito, mas acabou se mudando para Londres para continuar atuando. Ingressou no National Youth Theatre e formou-se na Identity School of Acting. Em ‘Os meninosNa série spinoff, ele interpretou o personagem Andre Anderson e estava se preparando para filmar a segunda temporada. Todo o elenco desse show lamenta a perda de um ator brilhante que se foi cedo demais. Que ele descanse em paz.