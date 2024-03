Charles Barkley com convite aberto para Oprah: Podemos sair e beber tequila

Oprah Winfrey juntou-se recentemente Carlos Barkley e Rei Gayle para entrevista à CNN, com o ex-jogador da NBA aproveitando a ocasião para fazer um convite aberto ao astro após se divertir em seu despesas do coanfitrião.

A entrevista foi uma extensão do recente especial de Oprah na ABC intitulado ‘Shame, Blame and the Weight Loss Revolution’.

O programa serviu de ponto de conversa para o trio, enquanto discutiam a crescente preocupação com a obesidade nos Estados Unidos.

Barkley falou sobre sua experiência com Mounjaro e como isso o ajudou a perder 30 quilos durante seus dias de jogo na NBA. O tema da conversa também se voltou para os hábitos de consumo, o que deu Barkley a oportunidade de se divertir.

“Eu te amo mais porque podemos sair e beber tequila a qualquer hora.” Barkley disse a Winfrey. “Eu saio com essa mulher [King], ela nem bebe. Ela não é nada divertida.”

O momento serviu para aliviar o clima ao falar sobre o tema.

Barkley uma vez jogou bêbado

Durante uma aparição no ‘Jimmy Kimmel Live!’ em 2018, Barkley revelou que certa vez brincou de bêbado após comemorar uma troca que nunca aconteceu.

Barkley foi informado de que ele estava sendo negociado com o Los Angeles Lakers e, como resultado, começou a beber com os amigos durante o dia para comemorar.

No entanto, o comércio foi posteriormente anulado, com Barkley então foi forçado a jogar pelo Philadelphia 76ers.

“Não me lembro de nada sobre esse jogo” Barkley disse. “… eu estava tão chateado, mas tão bêbado. Não tenho ideia do que aconteceu naquele jogo.”

Barkley afirmou que não foi a primeira vez que jogou embriagado, antes de esclarecer que nas demais ocasiões estava de ressaca.