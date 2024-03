Charles Barkley critica Lakers e Warriors: ‘Ninguém está preocupado com eles!’

NBA lenda e TNT analista Carlos Barkley não se conteve nas críticas Los Angeles Lakers e a Guerreiros do Golden Statechamando-os “muito exagerado” Apesar de ter Lebron James e Stephen Currydois dos maiores jogadores do jogo.

Durante um segmento recente em TNT está por dentro da NBA, Barkley expressou sua frustração com o entusiasmo constante em torno do Lakers e Guerreiros. “Estou farto desses idiotas em outras redes falando sobre o Lakers e a Guerreiros“,Barkley disse.

“Não nos gabamos de nenhum outro time play-in, não é? Eu entendo. Steph é ótimo. LeBron é ótimo. Ninguém está preocupado com o Lakers e a Guerreiros no Oeste“, Barkley jateada.

Nem LA nem GS são materiais para campeonato

Barkley’s comentários vieram como o Guerreiros enfrentou o Knicks de Nova Yorkcom Estado Dourado ocupando a vaga final no play-in Conferência Oeste. Apesar do Guerreiros sucesso recente, Barkley permaneceram não convencidos de suas credenciais de campeonato.

Seu co-apresentador Kenny Smith tentei argumentar que James e Curry merecem reconhecimento como dois dos melhores jogadores de todos os tempos, comparável a Tom Brady no futebol. No entanto, Barkley rejeitou a comparação, apontando que outras equipes em jogo não recebem o mesmo nível de atenção.

“Eu entendo. Eles são. Mas eles não são uma ameaça para as equipes do Oeste. Então pare de suculá-los”, ele adicionou.

Ainda há muita temporada pela frente

O torneio play-in, introduzido em 2021, teve sucesso limitado para as equipes que avançam para os playoffs. Barkley referenciado no ano passado Lakersque fez uma grande sequência nos playoffs do torneio play-in, bem como o calor de Miamique chegou ao Finais da NBA como uma semente inferior.

Enquanto Barkley’s as críticas podem parecer prematuras para alguns, dado o pedigree de ambas as equipes e o talento de James e Curry, ele permanece cético quanto à capacidade deles de causar um impacto significativo nos playoffs. Enquanto o NBA temporada avança, será interessante ver se o Lakers e Guerreiros pode provar Barkley errado e fazer uma corrida profunda na pós-temporada.