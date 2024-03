Charlie Woods luta com vários problemas e sofre na estreia na AJGA

Charlie Woods teve uma estreia mista no Campeonato Júnior Will Loweryorganizado pela American Junior Golf Association (AJGA).

O jovem golfista, que completou 15 anos em fevereiro, recebeu o convite do patrocinador para o torneio, marcando sua primeira participação no circuito AJGA.

Tiger Woods: ‘Estou sem dores e não quero parar de jogar nunca’LAPRESSE

No entanto, o desempenho de Charlie até agora tem sido inconsistente. Depois de completar duas rodadas no Carolina Trace Country Club em Sanford, Flórida, ele se encontra com 15 pontos acima do par.

Em sua primeira rodada, ele marcou 78, marcado por três birdies, mas também prejudicado por cinco bogeys e double-bogeys consecutivos no 2º e 3º buracos.

Como foi o segundo turno de Woods?

A segunda rodada foi igualmente desafiadora para Charlie, com oito bogeys e um double bogey no par 4, 5º. Apesar de conseguir um birdie solitário no 4º par 4, ele concluiu a rodada com 81, elevando sua pontuação acumulada para 15 acima do par. Com a competição entrando em sua rodada final no domingo, Charlie está atualmente no T40 no campo de 51 jogadores.

No entanto, a participação de Charlie neste evento atraiu atenção considerável da mídia e dos fãs. Os relatórios indicam medidas de segurança reforçadas, incluindo a polícia armada conduzindo verificações completas de identidade na entrada, provavelmente em resposta a incidentes anteriores de comportamento indisciplinado de fãs vivenciados por Charlie durante uma pré-qualificação para o Cognizant Classic em fevereiro.

Ele foi forçado a trazer uma série de seguranças e policiais armados para protegê-lo da multidão que ficava fora de controle. No Cognizant Classic em fevereiro, suas esperanças de progredir foram impactadas por fãs ansiosos para ver de perto o prodígio americano em ação.

Grande parte de sua corrida foi prejudicada por um grande número de torcedores que cercavam o jovem jogador de golfe, com torcedores intrusos vistos andando ao lado dele e pedindo fotos, distraindo-o de focar no green.

Em meio aos desafios Charlie recebeu apoio de seu pai Tiger Woods, que foi visto torcendo por ele em sua estreia no circuito AJGA. Tiger, 15 vezes campeão importante, retornou às pressas das Bahamas para estar presente no evento após se envolver em discussões confidenciais com o presidente da LIV Golf Yasser Al-Rumayyan no início da semana.