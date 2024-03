Charlie Woods terá dificuldade para imitar seu pai, Tiger, após terminar o AJGA

Charlie Woods teve um início bastante normal em sua carreira na American Junior Golf Association (AJGA) no Campeonato Júnior Will Lowery, postando rodadas de 78, 81 e 78, respectivamente. Sua pontuação combinada de 21 acima do par no evento de 54 buracos o levou ao empate pelo 32º lugar entre 51 competidores.

Enquanto isso, Patmon Malcom dominou o torneio, terminando notáveis ​​oito tacadas à frente da competição com uma pontuação impressionante de 7 abaixo do par após rodadas consistentes de 69, 70 e 70.

Tiger Woods impressionado com a arrogância do filho Charlie Woods que pode ser melhor do que a dele

Charlie, que completou recentemente 15 anos, recebeu o convite de um patrocinador para participar do torneio. Notavelmente, seu pai, Tiger Woodsfez uma aparição especial para apoiá-lo, interrompendo sua agenda após conversar com VIDA Golfe presidente Yasser Al-Rumayyan.

O desempenho de Charlie durante o torneio foi misto. Na primeira rodada, ele conseguiu cardar birdies no 6º, 7º e 14º buracos, mas teve dificuldades com cinco bogeys e double bogeys consecutivos no 2º e 3º buracos, resultando em 6 over 78.

Qual foi o desempenho de Woods no segundo turno?

Suas lutas continuaram no segundo round, marcadas por oito bogeys e outro double bogey, com apenas um birdie para equilibrar sua pontuação, deixando-o com 15 acima do par e empatado em 40º lugar.

Durante a rodada final, Charlie enfrentou outro começo desafiador com bogeys iniciais e bogeys duplos. Apesar de um birdie no dia 17 e de birdies consecutivos no 3º e 4º buracos, ele lutou para manter a consistência, terminando com 6 over 78 na rodada e mantendo sua posição geral T32.

Embora tenha sido sem dúvida uma estreia difícil para Charlie, a experiência serve como uma valiosa oportunidade de aprendizagem para o jovem jogador de golfe. Notavelmente, sua inclusão no torneio atraiu a atenção significativa da mídia e dos fãs, levando a medidas de segurança reforçadas no evento, provavelmente em resposta a incidentes anteriores de comportamento indisciplinado dos fãs durante suas tentativas de se qualificar para os eventos do PGA Tour. Apesar dos desafios, a estreia de Charlie na AJGA mostra o seu potencial e prepara o terreno para o crescimento e desenvolvimento futuro da sua carreira no golfe.