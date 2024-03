Chase Young, estrela do Saints, enfrenta revés cirúrgico

TA excitação em torno da chegada de Chase Young ao New Orleans Saints foi atenuada pela revelação de que o jovem pass rusher precisará passar cirurgia no pescoço.

Young se machucou enquanto estava em Washington

O Santos recentemente causou impacto na comunidade da NFL com a aquisição do lado defensivo Perseguir Jovem.

Jovens viagem para o Santos começou com grandes esperanças, mas encontrou um obstáculo quando o jovem de 24 anos se prepara para ser submetido a uma cirurgia no pescoço.

Este desenvolvimento inesperado ocorre horas depois de assinar um lucrativo contrato de um ano, sinalizando sua fé em suas habilidades, apesar de seu histórico de lesões.

Segundo relatos, Jovem sofreu a lesão no pescoço durante um jogo de pré-temporada em 2023 enquanto ainda jogava pelo Washington Commanders.

Embora se espere que a cirurgia o deixe de fora do campo de treinamento, há otimismo de que ele estará pronto para entrar em campo no início do 2024 temporada regular em Setembro.

Jovem pronto para causar impacto na defesa do Saints

Em entrevista ao site oficial do Saints, Chase Young expressou sua gratidão pela oportunidade de ingressar no time e sua determinação inabalável em superar esse revés.

“Realmente não estou animado para provar nada a ninguém”Jovem disse.

“Vou ir lá e ser o melhor Chase Young que posso ser… Lesões definitivamente atrapalharam algumas coisas, mas está tudo bem. faço. Sou um homem de Deus, Ele ainda está me dando oportunidades para provar isso. Então, estou aqui.”

Apesar do revés, Jovem continua otimista quanto ao seu futuro com o Santos e sua capacidade de contribuir para sua defesa.

Juntando-se a uma talentosa unidade de passagem rápida que inclui Cameron Jordan, Carl Grandersone Payton Turner,Young tem como objetivo agregar valor e ser a melhor versão de si mesmo em campo.

Como Jovem embarca em sua jornada para a recuperação, o Santos aguardará ansiosamente seu retorno à plena saúde e seu impacto potencial no sucesso da equipe.

Com aspirações de competir no NFC Sulo Santos reconhecer a importância de Jovens reabilitação e sua capacidade de desempenho de alto nível quando retornar à ação.