Chelsea Blackwell envia mensagem para Taylor Swift depois que Travis Kelce zombou dela em ‘Love Is Blind’

O tight end do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, tentou persuadir seu irmão mais velho, Jason Kelce, a se entregar ao prazer culposo de assistir à última temporada do reality show da Netflix ‘O amor é cego’. No entanto suas piadas mudaram quando ele decidiu se passar por uma das estrelas do programa Chelsea Blackwell.

Em seu Podcast de Novas Alturas, Kelce disse ao irmão Jasão que ele tinha que assistir ‘O amor é cego’, que ele descreveu como “o pior lixo de todos os tempos”, mas “tão bom pra caralho”.

Chelsea Blackwell respondeu à impressão de Kelce com um vídeo de sua autoria, postado no Instagram e TikTok. “Sinto que preciso rastejar para debaixo de uma pedra agora”, disse ela.

E ela aproveitou para mandar uma mensagem para a namorada do Travis,Taylor Siwft.

Taylor Swift falará sobre isso em suas redes sociais em algum momento ou simplesmente deixará isso passar como um momento sem importância?