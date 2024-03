Chilli do TLC se torna avó aos 53 anos quando o filho dá as boas-vindas ao bebê

Pimenta é oficialmente avó aos 53 anos porque seu filho, Tron Austin acaba de dar as boas-vindas ao primeiro filho com a esposa, Jung Ah Wang !

Tron – que a cantora do TLC divide com seu ex, DallasAustin – fez o grande anúncio no sábado … compartilhando uma foto doce de sua filha recém-nascida e sua esposa, direto do hospital em Seul, Coreia do Sul.