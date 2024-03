Chito Vera emite comunicado após derrota para Sean O’Malley no UFC 299

Marlon Vera está levando a derrota na cara.

No sábado, “Chito” ficou aquém de sua busca pelo ouro no UFC, perdendo por decisão desequilibrada para Sean O’Malley na luta principal do UFC 299. Na sequência, Vera estava muito arrasada para falar com os repórteres e teve que ser transportado para o hospital, então os fãs não entenderam muito de sua reação à perda. Agora eles fizeram isso.

Na noite de domingo, Vera acessou suas redes sociais, dando sua perspectiva sobre a derrota e agradecendo à torcida e principalmente ao país do Equador pelo apoio, prometendo voltar e encerrar o trabalho no futuro.

“Sonho com a noite passada durante toda a minha vida e não consegui no final do dia. Voltarei graças à minha família e equipe por estarem ao meu lado. “O amor pelo Equador foi sentido mais do que nunca. Obrigado por me apoiar, assim voltarei mais forte. O cinturão será meu um dia. Obrigado [Ecuador].”

Vera também postou mensagem semelhante em seu Twitter.

Não vou mentir, sinto muito por não ter alcançado a meta, mas o apoio e o amor do país foi algo histórico. Vocês não sabem a motivação e vontade que tenho de continuar e subir novamente. Obrigado , Equador, você se fez sentir e vou parar de novo. — CHTOVERA (@chitoveraUFC) 10 de março de 2024

“Não vou mentir, dói não atingir a meta, mas o amor e o apoio do meu país foi algo histórico”, disse Vera. “Você não entende a motivação e ambição que tenho para continuar escalando. Obrigado, Equador, sua presença foi sentida e eu vou me recuperar.”

Vera e O’Malley têm uma longa história como rivais, que remonta à vitória de Vera sobre o campeão peso galo em 2020. Chito não foi capaz de replicar esse sucesso nesta luta, embora O’Malley o tenha acertado por 230 a 89 golpes significativos, trabalhando com Vera durante a maior parte da luta de 25 minutos.

Vera está agora com 15-10 em sua carreira no UFC.