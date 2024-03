Chito Vera reage às críticas de Cory Sandhagen sobre sua derrota para Sean O’Malley: ‘Você parece um idiota’

Marlon Vera não é fã do colapso de Cory Sandhagen na derrota no UFC 299 para Sean O’Malley.

Depois que Vera falhou em sua primeira tentativa de conquistar o título peso galo do UFC, Sandhagen criticou bastante o desempenho de seu oponente anterior, chegando a dizer que Vera “obviamente não tinha nada a ver com estar na jaula com O’Malley”.

Como esperado, “Chito” tinha algumas coisas a dizer sobre isso, essencialmente informando a Sandhagen que ele não deveria largar seu trabalho diário.

“Isso não me incomodou, de uma forma que [affected] eu”, disse Vera em A hora do MMA. “Mas eu fico tipo, ‘Cara, eu acabei de lutar. Cara, não [go] do meu jeito, e você faz todos os seus vídeos idiotas no YouTube? Quer dizer, cara, continue lutando.

“Você não é um maldito influenciador. Você parece um idiota, mas eu entendo. … Todo mundo quer fazer o [podcasts]e agora vemos… eles se tornam como professores escolares agora.”

Vera colocou Sandhagen no mesmo grupo do peso galo Henry Cejudo, que também faz análises de lutas e histórias em seu próprio canal no YouTube. Sandhagen derrotou Vera por decisão dividida em sua luta principal no UFC San Antonio em março de 2023.

Quanto a onde Vera vai depois da derrota para O’Malley, ele está aberto a enfrentar qualquer um que o UFC lhe apresentar, mas espera retornar na viagem anual da promoção ao Madison Square Garden, que normalmente acontece em novembro.