Chris Murphy está sendo destruído pela resposta egocêntrica à situação de câncer de Kate Middleton

Kate Middleton surpreendeu o mundo na sexta-feira, revelando-a diagnóstico de câncer em um vídeo compartilhado nas redes sociais. O revelação forçou muitos a pedir desculpas e refletir sobre como a trataram nas últimas semanas.

Embora muitos sintam remorso em retrospecto, alguns parecem ainda não ter compaixão. E eles estão sendo legitimamente chamados por isso.

Kate Middleton explica o que realmente aconteceu com ela e por que ela esteve ausente dos olhos do públicoTwitter

Uma dessas pessoas é Chris Murphyo senador dos EUA por Connecticut que frequentemente fala abertamente sobre muitos tópicos.

Chris Murphy foi criticado nas redes sociais

Murphy estava programado para fazer uma aparição na mídia na CNN, antes A situação de saúde de Middleton teve prioridade. Isso irritou Murphy da maneira errada.

Murphy estava claramente sendo sarcástico e todos atacaram ele nas redes sociais. Assim que o diagnóstico de câncer de Middleton foi revelado, ele excluiu o tweet.

Esta não é a primeira vez que Murphy irrita as pessoas, com um usuário chegando a dizer que “Síndrome do Personagem Principal“.

Murphy tem sido um dos principais defensores do controle de armas, mas estava programado para falar sobre o sistema de saúde americano durante esta aparição na CNN. Certamente, ele chegará em um horário mais conveniente.