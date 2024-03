To mundo do hóquei lamenta a perda de Copa Stanley campeão Chris Simãoque faleceu em segunda-feira à noite em sua cidade natal de Wawa, Ontário. Ele tinha 52 anos.

O Associação de ex-alunos da NHL foi o primeiro a dar a notícia de de Simão morte em Terça-feiradizendo em um comunicado “…Chris nunca teve medo de defender seus companheiros de equipe e desempenhou um papel fundamental no vestiário. Ele era um querido amigo, pai, irmão e filho.”

Paulo Teófanoquem era de Simão representante, não deu uma declaração oficial.

Polícia Provincial de Ontário se recusou a comentar de Simão causa da morte, que até o momento não foi divulgada.

Simãoconhecido por sua formidável presença no gelo e sua dedicação aos companheiros, deixa um legado que transcende o esporte.

Chris Simon o impacto no jogo estendeu-se além de sua reputação como executor.

Apesar de ser conhecido por seus punhos em uma época em que lutas encenadas e intimidação prevaleciam na NHL Simão mostrou sua habilidade ofensiva ao longo de sua 15 anos na liga.

Simão ganhou um Copa Stanley em 1996 com a Avalanche.

Com 144 gols e 161 assistências, incluindo 29 gols, o recorde de sua carreira, com o Capitais de Washington em 1999-00, Simão provou sua capacidade de contribuir ofensivamente, mantendo sua presença física no gelo.

Além disso, suas contribuições nos playoffs, incluindo 10 gols e 17 pontos em 75 jogos dos playoffs, ressaltaram seu valor como um jogador decisivo.

O impacto de Simon na NHL vai além do gelo

Como membro do Respondidas comunidade, Simão orgulhava-se de suas raízes indígenas e serviu de modelo para Primeiras nações jogadores de hóquei em todo Canadá.

Sua dedicação à sua herança e suas conquistas no gelo lhe renderam o respeito e a admiração dos torcedores e dos companheiros de equipe.

Após sua passagem pela NHL Simão continuou a mostrar seu talento na base russa Liga Continental de Hóquei (KHL), onde disputou cinco temporadas após sua final NHL período com o Minnesota Selvagem em 2007-08.

Apesar da transição para uma liga diferente de Simão o impacto no jogo permaneceu indelével, deixando uma impressão duradoura nos torcedores e outros jogadores.

Ex-companheiros de equipe e fãs acessaram plataformas de mídia social, incluindo Xpara expressar suas condolências e compartilhar boas lembranças de Simão.

Sua influência no jogo e seu legado duradouro continuarão a ser lembrados por gerações de fãs de hóquei.