Chris Weidman oferece conselhos a Conor McGregor ao voltar de uma perna quebrada depois de lutar para puxar o gatilho em seu próprio retorno

Chris Weidman fez todo o possível para garantir que estava pronto para retornar com força total depois de sofrer uma terrível fratura na perna em 2021, que incluiu uma fratura exposta.

Mais de dois anos e quatro cirurgias depois, o ex-campeão dos médios do UFC sentiu que estava de volta ao que era antes, mas foi só quando pisou no octógono, em agosto passado, que uma dura constatação se instalou. , treinamento e reabilitação, Weidman não conseguiu explicar o que aconteceu quando ele realmente começou a negociar golpes com Brad Tavares.

“Houve algumas surpresas com certeza”, disse Weidman ao MMA Fighting. “Não estávamos nem um pouco preocupados com chutes nas pernas, o que é estúpido pra caramba. Você quebra a perna ao meio e não está preocupado com chutes nas pernas? Entendo. Técnicos e nós, eu nunca lutei com chutes nas pernas antes em lutas, e simplesmente não achávamos que era um problema real com o qual eu tivesse que me preocupar. Então quando eu cheguei lá, eu estava mais pensando que ele ia tentar vir para a briga, se movimentar, e depois realmente tentar entrar no pocket com o boxe, e era aí que eu tentaria entrar nas minhas quedas.

“Eu estava pensando em manter a distância com o Tavares, chutes frontais, eu chutando mais de fora. Ele vem para dentro, em vez de eu trocar essas trocas de socos por dentro com o boxe, eu ia ficar procurando quedas.”

Os chutes nas pernas de Tavares foram ruins o suficiente, mas Weidman não conseguiu puxar o gatilho e atirar de volta nele, o que ele sabia ser um elemento-chave para evitar os ataques e também superar seus próprios bloqueios mentais lutando pela primeira vez depois. uma lesão tão devastadora.

Para piorar a situação, Weidman sofreu uma fratura na perna oposta à que havia sido quebrada anteriormente, e isso praticamente o condenou.

“Fiquei surpreso por estar tão hesitante em lançar minha perna direita”, disse Weidman. “Porque geralmente quando você leva um chute, você tem que relaxar. Meu cérebro não deixava meu corpo dar aquele maldito chute. Na verdade, eu tentei. Me esforcei muito para arremessar no segundo round e foi como se eu estivesse brincando, não dei tudo de mim. Isso foi difícil de superar.

“Quando tentei derrubá-lo, minha outra perna já estava quebrada, minha perna boa, porque ele fraturou, me deu uma fratura na perna”, disse Weidman. “Provavelmente no primeiro round ou no início do segundo, é difícil dizer quando minha perna quebrou, mas de qualquer forma minhas pernas não estavam mais embaixo de mim. … Antes que você perceba, no segundo round, quando me senti bem, tive que lutar com o canhoto e não tinha impulso atrás de mim para conseguir as quedas. Eu estava realmente comprometido. Não acho que lutei uma luta ruim. Achei que ele travou uma luta muito inteligente e estratégica e isso me pegou desprevenido.”

Depois de passar por essa experiência, Weidman oferece o mesmo conselho que agora diz a si mesmo para qualquer pessoa que esteja voltando de uma lesão semelhante – algo que o ex-campeão de duas divisões do UFC, Conor McGregor, tentará fazer quando lutar novamente.

Existem apenas alguns lutadores que já tiveram uma perna gravemente quebrada em uma competição, e é por isso que Weidman sabe que McGregor já tirou algumas lições úteis da última luta de Weidman. Ver o desejo dar errado para Weidman provavelmente serve como o melhor conto de advertência possível para garantir que a mesma coisa não aconteça com McGregor.

“Eu sei que ele assistiu minha luta”, disse Weidman sobre McGregor. “Acho que ele provavelmente aprendeu muito assistindo minha luta. Algumas das bandeiras vermelhas sobre o que estar preparado, para quem quer que ele lute, e também talvez você não consiga lançar [the kicks] volte o quanto quiser. Ou agora, esteja preparado, isso pode ser algo com o qual você terá que lidar, então treine realmente para relaxar.

“Porque você quer que isso seja uma segunda natureza quando você está lá. Para mim, pensei que estava bem com isso, mas não estava. Eu realmente teria trabalhado mais nisso e percebido que há um efeito psicológico quando você quebra a perna ao meio daquele jeito. Então você precisa realmente recuperar esse hábito e focar nisso. Eu realmente não acho que preciso dizer muito. Ele deveria apenas assistir minha última luta e aprender com isso.”

Com a próxima luta marcada contra Bruno Silva, no UFC Atlantic City, no sábado, desta vez Weidman teve uma abordagem diferente na preparação e na estratégia que está desenvolvendo com seus treinadores.

É claro que Silva não é Tavares, então não há como saber ao certo se o brasileiro usará chutes nas pernas como parte importante de seu arsenal. Mas Weidman promete que está pronto para tudo o que for jogado contra ele desta vez.

“Estou muito pronto para que alguém faça isso comigo de novo”, disse Weidman. “Não serei enganado duas vezes. Nessa luta espero mesmo que o Bruno Silva tente arrancar minhas pernas. Ele tem socos poderosos e golpes pouco ortodoxos, mas estarei preparado para chutes nas pernas. Meu objetivo é ser capaz de relaxar. Eu realmente pensei que conseguiria relaxar naquela última luta.

“Eu realmente tenho trabalhado para devolver isso em retaliação por ter levado um chute na perna, então espero poder fazer isso na próxima luta.”

Estilisticamente, Weidman aprecia que Silva seja o tipo de lutador que se adianta e vai caçando cabeças com seus socos. Em um mundo perfeito, isso permitiria que Weidman contra-atacasse com sua luta livre, que continua sendo sem dúvida a melhor parte de todo o seu jogo.

“Se ele vier até mim, será um jogo perigoso para ele também, porque estarei dando socos”, disse Weidman. “Eu também tenho mãos pesadas. Vou jogar nesse bolso, mas isso também vai abrir meu jogo de wrestling.

“Em última análise, é onde eu quero estar – em cima dele – e é onde ele não me quer. Isso é uma coisa que ele precisa decidir. Se ele vai ser o Chute Boxer, caminhando para frente, é preciso ter muito cuidado com as quedas. Ele também tem muito o que fazer.”