Chris Weidman reage à polêmica vitória sobre Bruno Silva: ‘Ele estava procurando uma saída? Não sei’

Chris Weidman não estava tentando fazer falta em Bruno Silva na luta no UFC Atlantic City, mas não pode mudar o que aconteceu antes de conquistar a vitória por decisão técnica.

Originalmente, Weidman obteve uma vitória por nocaute técnico depois que Silva caiu na tela no meio do terceiro round e o ex-campeão dos médios o acertou com uma saraivada de socos para a paralisação. Os replays mostraram que na verdade foi um par de cutucadas nos olhos que fez Silva se virar e cair no chão de dor, mas o árbitro Gary Copeland não viu o que aconteceu até que já fosse tarde demais.

Os árbitros que analisaram as imagens decidiram que, em vez de permitir que as faltas determinassem o resultado, eles usariam os cartões de pontuação dos juízes no momento da paralisação para determinar o vencedor. Esse foi Weidman em todos os aspectos, com todos os três juízes dando-lhe a luta por 30-27 enquanto ele voltava à coluna das vitórias pela primeira vez em quase quatro anos.

Após o evento, Weidman admitiu que gostaria que as coisas tivessem acontecido de forma diferente, mas também reconheceu que Silva não fez nenhum favor a si mesmo ao reagir da maneira que reagiu, o que levou à paralisação em primeiro lugar.

“Nunca questionarei um cara se ele disser que levou uma cutucada no olho, mas você não pode simplesmente cair toda vez que sentir que algo está tocando seu globo ocular”, disse Weidman na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Atlantic City. “Ele me cutucou feio no olho uma vez e eu fiquei lá, peguei. A menos que o árbitro diga alguma coisa, eu não deixo cair. Eu venho de uma formação de wrestling. É uma coisa semelhante. Você não pode olhar para o árbitro, eles não vão te ajudar. Às vezes isso vai contra você. Você tem que estar sempre pronto. Pronto para se defender em todos os momentos. Ele caiu novamente. Não sei.

“Ele estava procurando uma saída? Não sei, mas você não pode simplesmente virar as costas e cair no chão toda vez que seu globo ocular for cutucado.”

Weidman disse que lamenta a forma como as coisas aconteceram, especialmente durante um momento tão monumental em sua carreira, quando ele tentava voltar aos trilhos após uma fratura devastadora na perna que quase encerrou sua carreira no MMA há três anos.

Sua primeira luta em agosto passado não terminou bem para ele, então Weidman teve muito a ver com seu desempenho na noite de sábado. Ele ainda saiu com a vitória, mas o veterano de 39 anos gostaria que não houvesse uma nuvem tão negra pairando sobre sua cabeça.

Dito isto, Weidman sabe que não cometeu falta intencionalmente em Silva, por isso não vai deixar o resultado estragar totalmente a sua comemoração.

“Eu queria cutucá-lo nos olhos? Não, estou infeliz por ter cutucado o olho dele”, disse Weidman. “Mas quando você está lutando com essas luvas pequenas, [eye pokes] meio que simplesmente aconteceu.

“Se eu tivesse o que é preciso para pensar em colocar meu dedo no globo ocular dele, por que faria isso? Eu seria capaz de colocar meu punho em seu queixo sempre que quisesse. É mais difícil do que você pensa, ‘Vou cutucar esse cara’. É apenas uma porcaria não intencional que acontece quando você usa luvas pequenas e tem os dedos estendidos nas luvas. É lamentável. Obviamente, prefiro um nocaute técnico, mas entendi. Ganhei os três rounds, então vou aceitar.”

Quanto ao futuro, Weidman admitiu que se a luta com Silva tivesse terminado de forma diferente, ele poderia ter encerrado a carreira no sábado, mas não foi assim que tudo aconteceu.

Weidman se sentiu rejuvenescido no octógono, principalmente no que diz respeito à perna, depois de dificuldades na luta anterior contra Brad Tavares.

“Tenho 39 anos”, disse Weidman. “Minha perna está voltando para onde não dói. Eu dei chutes nas pernas hoje, dei chutes na cabeça. Não consegui nem jogar a perna da última vez. Além disso, da última vez que lutei, não consegui circular para a direita, não consegui carregar a perna direita.

“Eu considerei [retirement] muitas vezes, e acho que se eu tivesse perdido esta noite, se não tivesse levantado a mão, poderia ter sido a última vez. Eu tinha isso em mente. Se eu estivesse lá e pensasse, ‘Eu simplesmente não tenho mais isso’, talvez eu tivesse colocado as luvas no chão. Mas isso não aconteceu. Eu consegui a vitória, então aqui estou.”

Com uma vitória – controversa ou não – Weidman prevê mais lutas em breve e está animado para o que vem a seguir.

“Ainda acho que tenho muito potencial”, disse Weidman. “Tive muitas adversidades. Ainda acho que tenho. Até eu achar que não tenho mais, estou aqui. Eu amo isso. Isto é divertido. Eu ainda tenho minha aparência. Então, até que um desses comece a funcionar, estou aqui. Isso é muito divertido. Eu estava destinado a fazer isso.