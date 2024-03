Christen Harper se junta à despedida de solteira da colega modelo Katie Austin em Cabo San Lucas

euife não é tão ruim para Christen Harper, que não está apenas noivo de um jogador da NFL, mas também tem amigos com conexões incríveis. O noivo de Leões de Detroit o quarterback Jared Goff, festejou em um iate com outro modelo da SI Swim Katie Austin no hotspot de celebridades de Cabo San Lucas como parte de um especial de despedida de solteira da Sports Illustrated Swim.

Seu colega modelo, Katie Austinestava comemorando com sua despedida de solteira realizada no balneário mexicano no fim de semana, segundo fotos nas redes sociais.

Harper e Austinque foram nomeados co-vencedores do casting aberto em 2021, ambos passaram a ser co-Rookies do Ano em 2022.

Ela acessou as redes sociais no domingo para compartilhar sua série de fotos, com Harpista aparecendo no grupo de modelos vestindo biquínis finos enquanto dançavam em um iate com tudo incluído.

“Katyaé vaqueira”, Harpista escreveu em sua legenda, referindo-se ao tema de Austindespedida de solteira.

A noiva usava chapéu de cowboy e biquíni branco imaculado onde o grupo de senhoras desfrutou de uma experiência de luxo, tomando coquetéis confeccionados para ele e comida preparada por um chef particular.

Quem é Katie Austin?

Austin está comprometido em Lane Armstrongvice-presidente da Rialto Capital Management, depois que ele a pediu em casamento na praia em abril de 2023.

Eles se conheceram no aplicativo de namoro The League, com Austin revelando sua pedra brilhante para o mundo no Instagram enquanto posava com seu anel de diamante.

“SIM SIM SIM SIM X 10.000 MILHÕES SIM !!!!!” Austin escreveu em um post no Instagram na época. “Mal posso esperar para ser sua ESPOSA.”

O preparador físico certificado, treinador de saúde, autor, blogueiro e modelo conquistou um número considerável de seguidores no Instagram, com 421.000 seguidores. Mas ela ainda está muito atrás Harpistaque tem 529.000 em seu nome.