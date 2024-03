Christian Horner ganha a simpatia da Família Real Britânica no GP do Bahrein de 2024

Christian Hornerque estava sob investigação por má conduta coercitiva e controladora, recebeu um gesto de simpatia de um membro do Família Real Britânica enquanto sua equipe de F1 conquistava uma vitória dominante na abertura da temporada no Bahrein.

Sarah Fergusonex-mulher de Príncipe André e a holandesa de York, tocou gentilmente o Red Bull braço do chefe no grid após a corrida, que Max Verstappen venceu por 22 segundos.

Isso ocorre depois que supostas conversas no WhatsApp entre Horner e um assistente vazaram para centenas de jornalistas, embora ele continue mantendo sua inocência, como fez durante toda a investigação.

Ferguson não foi o único membro da família presente. Além disso, havia Zara e Mike Tindall, Peter Phillips, Princesa Eugenie e Jack Brooksbank enquanto eles assistiam da multidão.

Geri Halliwell presente na corrida

Mas a pessoa mais importante presente para Horner foi Geri Halliwellesposa de Horner, que supostamente entrou em “colapso” com a descoberta dos bate-papos.

Ela inicialmente planejou voar para o país do Oriente Médio como uma demonstração de unidade com a personalidade da F1 depois que a Red Bull anunciou que a investigação foi concluída e a reclamação contra Horner foi rejeitada, mas as conversas do WhatsApp vazaram quando ela pousou.

Então isso deixou as pessoas se perguntando se ela teria pegado o próximo vôo de volta para o Reino Unidomas ela resistiu e foi vista no paddock com seu marido há nove anos em várias ocasiões – tanto pública quanto privadamente.

É importante ressaltar que, apesar dos vazamentos do chat, não sabemos se eles são válidos e verdadeiros e que não são sinal de inocência ou culpa de Horner até que o processo de verificação seja concluído.

Por enquanto, a Red Bull considerou Horner inocente das acusações e declarou que não acrescentaria mais comentários além de que a investigação era “rigorosa, justa e imparcial”.