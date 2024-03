Christian Wood, do Los Angeles Lakers, recebe ordem de reciclagem contra a mãe de seu filho

Tele Los Angeles Lakers‘poder para a frente, Madeira Cristãpode estar buscando o título do campeonato da NBA em 2024, mas teve uma pequena vitória em um tipo diferente de tribunal, pois recebeu uma ordem de restrição temporária.

O jovem de 28 anos está na justiça conduzindo um processo contra a mãe de seu filho após alegar que ela o deixou com danos financeiros, emocionais e mentais após o rompimento com Yasmin Lopez em dezembro de 2022.

A estrela da NBA também alega que em 23 de fevereiro de 2024, López e seus amigos escalaram uma cerca para acessar a propriedade dele em Los Angeles e arranharam o capô de seu carro Mercedes-Benz antes que ela entrasse no outro veículo.

López foi presa no local depois que vizinhos chamaram a polícia ao testemunhar os danos criminais causados, e a polícia disse a Wood para buscar seu filho na casa de suas amigas, embora ela tenha tentado recusar.

Esse foi um dos três incidentes de invasão e danos às propriedades dele, já que ela o seguiu do Texas a Los Angeles quando ele assinou contrato com o Lakers em setembro de 2023 para as temporadas de 2024 e 2025.

Madeira solicitou a guarda legal conjunta e a guarda física primária de seu filho.

Wood está limpo em tudo isso?

A resposta para isso pode ser não, pois Lópezamigo, Camisetaafirma que chegou à casa dela armado com a intenção de machucá-la. Madeira afirma que ela estava lá para buscar seu filho por ordem da polícia.

Imagens de CFTV mostram Madeira na propriedade com uma pá, pois ela se recusou a entregar o filho ao jogador de basquete antes de acessar o Instagram para revelar o incidente.

Veio até a porta com uma pá para bater na minha cabeça, como ele disse: ” Camiseta postado no Instagram. “Graças a Deus o bebê não estava lá.

“Este homem é perigoso e não é adequado para ser pai. VEJO VOCÊ NO TRIBUNAL.”

Madeira também afirmou no seu recurso judicial que Lopez e os seus amigos lançaram uma campanha de desinformação contra ele numa aparente tentativa de balançar a opinião pública a seu favor.