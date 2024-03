Christian Wood recebeu ordem de restrição temporária, alega carro vandalizado modelo IG

Grande homem do Los Angeles Lakers Madeira Cristã acaba de receber uma ordem de restrição temporária contra sua ex-namorada modelo … depois de alegar que a mãe de seu filho tornou sua vida um inferno após a separação em dezembro de 2022.

As alegações estão todas expostas em documentos judiciais obtidos por TMZ Esportes … com o hooper de 28 anos acusando Yasmin Lopez – que ostenta mais de um milhão de seguidores nas redes sociais – de causar não só stress mental e emocional, mas também danos financeiros aos seus valiosos bens.

Wood afirma que em 23 de fevereiro de 2024, Lopez e seus amigos invadiram sua residência na Califórnia escalando uma cerca … e ela começou a arranhar o capô e as portas de seu Mercedes-Benz.

Wood – que tem um filho de 8 meses, Kobe Sean com Lopez – diz que os policiais lhe disseram para pegar o filho na casa da amiga dela para evitar ser processado pelos serviços de proteção à criança… mas ela se recusou a entregá-lo e começou a “fazer acusações contra mim e deturpar fatos para a mídia para ganhar favor.”

Wood também detalha um incidente de agosto de 2023 no qual ele diz que Lopez invadiu sua casa em Encino… destruindo estátuas, vidros e vasos e tentando acertá-lo. Ele conta que amigos que estavam presentes no momento chamaram a polícia, que amenizou a situação.

Não termina aí – Wood também acusa Lopez de invadir sua casa em janeiro de 2023, quando ele era membro do Dallas Mavericks… alegando que ela pintou seu Lamborghini com spray.

Wood também está acusando Lopez de agredi-lo fisicamente em diversas ocasiões e de afastá-lo do filho.

Como parte da ordem de restrição, o juiz ordenou que Lopez se afastasse de Wood. Ela deve ficar a pelo menos 100 metros de distância do hooper… esteja ele em casa, no trabalho ou até mesmo no carro. A única exceção é para “contato breve e pacífico”… o que é permitido, mas apenas quando se trata de conversas sobre o filho.