Christine Quinn chama a polícia, convencida de que o quarto de hotel está grampeado pelo marido

Cristina Quinn procurou a ajuda das autoridades esta semana – alegando que seu ex-marido poderia ter matado seu quarto … o que está de acordo com o que ela disse em seu pedido de TRO.

Fontes policiais disseram ao TMZ … Os deputados do LASD responderam a uma ligação na terça-feira, pouco antes da meia-noite, em um hotel de West Hollywood – onde a estrela de “Selling Sunset” disse a eles que acreditava que alguém estava monitorando digitalmente seu quarto com fios e bugs.

Disseram-nos que ela também expressou medo de que alguém estivesse tentando obter as informações do seu cartão de crédito.

As nossas fontes dizem que a Christine contou aos deputados ao seu marido, Christian Dumontet , provavelmente foi o responsável por essa suposta escuta. No entanto, fomos informados de que os policiais revistaram o quarto de hotel de Christine… e não encontraram nenhuma evidência de fios ou bugs, ao contrário de sua insistência.

Na verdade, não nos disseram nada de errado… mas que o corretor de imóveis da Netflix ainda tinha preocupações. Como nenhum crime era evidente… os deputados pegaram um relatório e deixaram as coisas como estão.

Claro, Christian pintou um quadro diferente. Depois que ele foi preso por agressão com uma arma mortal na semana passada, ele apresentou seu próprio pedido de TRO, negando que alguma vez tenha sido violento com Christine e seu filho … e alegando que a estrela do reality fez alegações de DV para usar contra ele em um possível caso de divórcio. Seu pedido de TRO foi negado enquanto se aguarda uma audiência.