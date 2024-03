Classificação libra por libra do MMA: Sean O’Malley salta para a companhia de elite após vitória no UFC 299

Bem-vindo à última atualização do ranking peso por peso do MMA Fighting, onde todos os meses nosso estimado painel analisa o ruído para responder a uma pergunta: Quem são os melhores lutadores de MMA masculinos e femininos do mundo?

Após uma noite selvagem em UFC 299, como as classificações mudaram? Vamos dar uma olhada.

Sean O’Malley é um dos 10 melhores lutadores do mundo?

Essa é a dúvida que nossa equipe enfrentou depois que o campeão peso galo do UFC fez sua primeira defesa de cinturão ao acumular estatísticas históricas de trocação na goleada sobre Marlon Vera no UFC 299. O’Malley tem sido um caso curioso desde sua ascensão abrupta por causa da falta dos principais nomes em seu currículo, mas com um trio de vitórias impressionantes sobre Petr Yan, Aljamain Sterling e Vera agora alinhando seu recorde, parece que ele está começando a transformar nosso painel de oito pessoas em crentes.

Após sua aquisição de Miami no último sábado, “The Sugar Show” saltou para a companhia de elite, saltando para o top 10 peso por peso ao empatar em nono lugar com o também campeão do UFC Dricus du Plessis. Mas quão alto pode O’Malley subir? Quer ele realize seu desejo e desafie Ilia Topuria (nº 5) ou tenha que se contentar com Merab Dvalishvili (nº 18T), a próxima luta de O’Malley será contra outro homem classificado na lista peso por peso. Essa luta, mais do que qualquer outra, provavelmente determinará se O’Malley veio para ficar como um dos melhores lutadores do MMA ou se sua passagem pelo ranking será passageira.

Quanto ao que vem a seguir, todos os olhos agora se voltam para o show tricentenário de grande sucesso do UFC, em 13 de abril. A escalação do UFC 300 pode ter deixado alguns fãs desapontados, mas não há dúvidas do talento em todo o evento – cinco dos nossos 20 melhores lutadores masculinos são prontos para competir, incluindo o quarto colocado Alex Pereira, que enfrenta Jamahal Hill no evento principal de apostas altas.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 11 Sean O’Malley derrotou. Marlon Vera

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 4 Alex Pereira x Jamahal Hill (UFC 300, 13 de abril), Nº 6 Charles Oliveira x Arman Tsarukyan (UFC 300, 13 de abril), Nº 14T Justin Gaethje x Nº 18T Max Holloway (UFC 300, 13 de abril), No. 18T Aljamain Sterling x Calvin Kattar (UFC 300, 13 de abril)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Kamaru Usman (4), Dustin Poirier (3), Johnny Eblen (3), Shavkat Rakhmonov (3), Patricio Pitbull (2), Jiri Prochazka (1), Brandon Moreno (1), Jan Blachowicz (1), Jamahal Hill (1), AJ McKee (1), Belal Muhammad (1), Usman Nurmagomedov (1), Robert Whittaker (1), Vadim Nemkov (1), Arman Tsarukyan (1)

A atualização deste mês da classificação peso por peso feminino é mais notável para quem está não aqui e não quem está. Sim, ao ultrapassar o limite de 18 meses de inatividade, a ex-campeã peso galo feminino do UFC e atual desafiante nº 1 do peso galo Julianna Peña não é mais elegível para ser classificada, perdendo assim seu lugar no 15º lugar na lista.

Peña certamente recuperará seu lugar sempre que se recuperar de seus ferimentos e enfrentar a nona campeã do UFC, Raquel Pennington, em uma luta rancorosa que remonta a O Lutador Final 18mas, por enquanto, nosso foco muda para uma lista carregada que mostra oito impressionantes das 20 melhores mulheres do MMA retornando ao octógono nas próximas quatro semanas.

Incluído nesse grupo está o número 1 peso por peso Zhang Weili, que defende seu título peso palha do UFC em uma batalha histórica contra sua compatriota chinesa, número 10 Yan Xiaonan, na luta co-principal do UFC 300.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 20T Amanda Lemos venceu. Mackenzie Dern, nº 15 Julianna Peña removida por inatividade

Próximas lutas com lutadores classificados: Saber. 1Zhang Weili vs. Saber. 10 Yan Xiaonan (UFC 300, 13 de abril), não. 5Erin Blanchfield derrotou. Saber. 8 Manon Fiorot (UFC Atlantic City, 30 de março), nº. 14Rose Namajunas vs. Amanda Ribas (UFC Vegas 88, 23 de março), nº. 15 Jéssica Andrade vs. Marina Rodriguez (UFC 300, 13 de abril), nº. 19Kayla Harrison vs. Saber. 20T Holly Holm (UFC 300, 13 de abril)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Maycee Barber (4), Lauren Murphy (2), Ketlen Vieira (1), Natalia Silva (1), Irene Aldana (1), Virna Jandiroba (1), Marina Rodriguez (1), Josiane Nunes (1).

Por último, uma atualização sobre algumas regras básicas:

O painel de votação de oito pessoas é composto pelos funcionários do MMA Fighting Shaun Al-Shatti, Alexander K. Lee, Guilherme Cruz, Mike Heck, E. Casey Leydon, Steven Marrocco, Damon Martin e Jed Meshew.

As atualizações nas classificações serão concluídas após cada pay-per-view do UFC. Os lutadores serão removidos do ranking se não competirem dentro de 18 meses após sua luta mais recente.

Caso um lutador anuncie sua aposentadoria, nosso painel decidirá se esse lutador deve ser imediatamente removido do ranking ou manter sua posição até novo aviso (vamos colocar desta forma: teríamos tomado Khabib Nurmagomedov saiu do nosso ranking muito mais rápido que o UFC).

Como lembrete, a noção de supremacia libra por libra será sempre inerentemente subjetiva. Quando você está debatendo se alguém gosta Justin Gaethje deveria ser classificado acima de alguém como Max Holloway, não existe uma resposta certa e verdadeira. Em outras palavras: não é um negócio sério, pessoal.

Pensamentos? Questões? Preocupações? Faça sua voz ser ouvida nos comentários abaixo.