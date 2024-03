Cleveland Browns tem um problema com Deshaun Watson: eles são o ataque mais caro da NFL

Tele Cleveland Browns surpreendeu muita gente na temporada passada, chegando aos playoffs apesar de estar sem seu titular como quarterback e running back durante a maior parte da temporada. Kevin Stefanski recebeu honras de Treinador do Ano por ressuscitar Joe Flaccocarreira no processo.

Rumo a 2024, a pressão aumenta Deshaun Watson para pelo menos replicar o sucesso de Flacco. Principalmente porque Cleveland não consegue sair de sua contrato insano.

David Njoku bate palmas para Micah Parsons depois que ele criticou o Cleveland Browns

Browns são o ataque mais caro da NFL

Os Browns têm tanto dinheiro investido no Watson, que isso inclina a balança para torná-los os ofensa mais cara de montar na NFL.

Não é apenas Watson, obviamente. Cleveland acaba de assinar Jerry Jeudypor quem eles negociaram, a um contrato que lhe pagava quase US$ 20 milhões por ano.

Quinta-feira, junte-se Amari Cooper na sala de wide receiver, que também faz US$ 20 milhões por temporada. Nick Chubb está faturando mais de dois dígitos, e a linha ofensiva assumirá US$ 50 milhões esta próxima temporada como um todo.

Tudo estaria bem se os Browns fossem um rolo compressor ofensivo, mas eles certamente não estiveram com Watson no centro. Ele não ficou impressionado, para dizer o mínimo, em sua primeira metade da temporada com o Cleveland após suspensão. Ele também não jogou bem em 2023 antes de se lesionar.

Talvez cercá-lo com um apanhador de passes rápido como Jeudy ajude, mas o próprio Jeudy tem vários pontos de interrogação. Ele nunca teve uma temporada de 1.000 jardas e já lutou com quedas e problemas de concentração mental no passado.