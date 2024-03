A coletiva de imprensa pós-luta do UFC Vegas 89 é o último assunto a ser resolvido após o término da ação no octógono, e temos o vídeo ao vivo acima em MMAFighting.com.

Dirigentes do UFC anunciarão os vencedores dos bônus “Luta da Noite” e “Performance da Noite”, e os lutadores vencedores encontrarão a mídia após as lutas.

A coletiva de imprensa pós-luta do UFC Vegas 89 acontece cerca de 30 minutos após o término do evento principal, o que significa que começará por volta de 1h30 horário do leste dos EUA.