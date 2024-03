Com Lionel Messi descansando, Inter Miami empata em 1 a 1 em casa com gol de Luis Suárez

Inter Miami empatou em 1 a 1 com Cidade de Nova York FC na noite de sábado, colocando a derrota por 4 a 0 para o Red Bulls de Nova York no espelho retrovisor.

Lionel Messi não jogou, pois está descansado antes do próximo jogo do Inter Copa dos Campeões da CONCACAF jogo no meio da semana. Miami está agora em segundo lugar na Conferência Leste depois de somar um ponto, enquanto o NYCFC está em 14º com apenas quatro pontos em seis jogos.

Luis Suárez marca 5º gol em 7 jogos

Miami começou rápido em casa, assumindo a liderança Luis Suarez aos 14 minutos. O experiente atacante cabeceou para o fundo da rede após cobrança de falta de Julian Gressel.

Luis Surez marca seu primeiro gol no jogo e abre o placar

A vantagem do Miami desapareceu em 20 minutos, após um erro na defesa de Jordi Alba. Alonso Martínez preso a um passe de Parques Keaton e desferiu um golpe imparável com o pé direito para empatar em 1-1.

Nos primeiros 10 minutos do segundo tempo, ambas as equipes criaram boas chances de gol, mas não conseguiram capitalizá-las. Suarez foi particularmente perigoso, aproveitando várias chances e lamentando não ter conseguido o segundo gol.

Messi esteve presente Estádio da perseguição, acompanhando o jogo nas arquibancadas. Espera-se que ele esteja pronto para o jogo das quartas de final da Copa dos Campeões da CONCACAF em Miami contra Monterrei na quarta-feira, 3 de abril.