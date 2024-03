Começa a batalha entre Poirier e Makhachev: fiz mais no MMA do que ele

A uma grande nova rivalidade parece estar surgindo, já que o campeão dos leves do UFC Islã Makhachev (25-1-0) está se preparando para lutar e deixou claro que vê Dustin Poirier (30-8-0) como a melhor opção para a defesa do título.

Ambos, porém, às custas de tudo o que o UFC decidir, já travaram uma batalha de palavras enquanto uma luta potencial começa a se formar.

Gaethje sobre nocautear Poirier com chute na cabeça no UFC 291: “Essa chance de redenção foi incrível”LAPRESSE

“Eu sei Dustin não merece a luta pelo título, mas não temos opções agora”, Makhachev disse ao ‘MMA Junkie’. “Todo mundo está ocupado. Quero lutar. Quero lutar três vezes esse ano. Tenho que ligar para alguém e Poirier agora está livre.

“Ele teve uma atuação excelente e conseguiu um belo nocaute. Agora ele está livre, saudável e chamei ele para lutar em junho”.

Deve-se lembrar que Dustin Poirier derrotou Max Holloway em 2019 com o título provisório em jogo. Mais tarde, porém, ele foi derrotado por Khabib Nurmagomedov no UFC 242 na época da unificação.

Cinco anos depois e com cinco vitórias em sete lutas (duas delas contra McGregor), ‘The Diamond’ parece estar muito próximo de uma nova oportunidade após as palavras do russo: “Muito impressionante, Dustin”, escreveu ele em suas redes sociais após Vitória de Poirier no UFC 299 sobre Benoit Saint-Denis.

Poirier responde

Mas que “ele não merece a luta pelo título” isso Makachev jogado fora obviamente gerou uma resposta de Do lado de Poirier.

“Eu fiz mais no esporte de artes marciais mistas do que ele. Já estou por aí há muito tempo. Eu fazia isso antes dele e ainda estou aqui. Ainda estou aqui fazendo isso em ao mais alto nível. Posso vencer qualquer um no mundo e espero que ele seja o próximo”, disse ele ao ‘USA Today Sports’.

Poirier, porém, não deixou pistas se o UFC o contatou em preparação para uma possível luta (potencialmente o UFC 302). “É 100% isso que eu quero. Se eu pudesse escolher uma luta, a luta pelo título, a escolha é minha. É isso que eu quero”, disse o americano.

O desafio foi lançado. Agora só nos resta aguardar a confirmação.