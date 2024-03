Como Anthony Joshua ajudou Francis Ngannou a pagar um enorme empréstimo de US$ 200.000

Emesmo depois de sua derrota para Antonio Josué na sexta, Francisco Ngannou está mais rico agora do que nunca no UFC. E por isso, ele reconhece que deve parte de sua fortuna no boxe a um amigo famoso.

O antigo UFC campeão dos pesos pesados ​​tomou a ousada decisão de rescindir seu contrato com Dana Brancoempresa em 2022, enquanto ele buscava um caminho mais lucrativo no peso pesado boxe.

Anthony Joshua zombando de repórter de MMA após nocautear Francis NgannouTwitter

Ngannou fez sua estreia em outubro de 2023 contra o campeão WBC dos pesos pesados Fúria de Tyson e surpreendeu a todos ao marcar um knockdown no terceiro round, antes de ter a vitória negada de forma polêmica na decisão dividida.

Encorajado pela exibição, enfrentou o bicampeão Joshua na Arábia Saudita em 8 de março para testar seu valor contra o boxeador britânico. No entanto, Joshua o superou e garantiu o nocaute no segundo round.

Apesar de perder, Ngannou ganhou um belo pagamento (US$ 20 milhões) de 15,75 milhões pela luta, depois de ganhar pouco menos de US$ 10 milhões por enfrentar Fury.

O generoso benfeitor de Ngannou

E com a quantia lucrativa aumentando o seu saldo bancário, Ngannou revelou que agora pode retribuir ao amigo Kamaru Usmanque lhe emprestou uma quantia enorme em dinheiro quando ele deixou o MMA para trás.

“Ele sabia de coisas que recusei no UFC durante a negociação”, disse Ngannou no podcast Pound 4 Pound.

“Mesmo na minha última luta no UFC, você sabe, ganhei US$ 600 mil na minha última luta no UFC, em vez dos US$ 5 milhões que eles estavam oferecendo pela mesma luta. E eu estava sem dinheiro na época. Devo a Usman, devo a ele $ 200.000.

Atualmente não está claro o que o camaronês planeja fazer após sua derrota para Joshua, mas pelo menos ele pode pagar Usman após seu generoso empréstimo.

O jogador de 37 anos também assinou contrato de MMA com o Liga de Lutadores Profissionais (PFL) no ano passado, e nomearam a gigante brasileira Renan Ferreira como seu oponente de estreia.

No entanto, ainda não foi determinado quando isso acontecerá ou se Ngannou decidirá dar uma última chance ao boxe antes de retornar aos combates.