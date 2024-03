Como e onde assistir Monday Night Football Online 2024

O famoso Monday Nigth Football está aqui novamente e todos os entusiastas estão radiantes. No entanto, a maioria dos entusiastas não quer gastar dinheiro para assistir o que amam. Se você é um deles, veja como e onde você pode assistir o Monday Night Football totalmente gratuito.

Antes de quinta-feira à noite ou mesmo domingo à noite se tornar popular no futebol da NFL a cada outono (setembro a dezembro), o Monday Night Football (MNF) era o futebol do horário nobre de todos os tempos por mais de 50 anos.

Embora a temporada regular do MNF tenha terminado, a equipe MNF da ESPN tem mais um jogo para cobrir a cada ano, que é o confronto da rodada divisional da AFC entre o Houston Texans e o Baltimore Ravens. Porém, esta foi realizada em 2023. Para 2024, os jogos ainda estão indecisos. Quando ocorrerem, iremos informá-lo através deste artigo.

Para aqueles ansiosos por assistir futebol de segunda à noite e desfrute de todas as outras ofertas importantes da NFL no horário nobre, como Thursday Night Football, Sunday Night Football, os jogos de domingo da NFL na Fox e CBS, e ansioso pelo Super Bowl LVIII, temos tudo o que você precisa com a ajuda de nosso guia .

Agora, chegando à parte mais importante, os fãs podem assistir ao Monday Night Football em vários canais ao longo da temporada. Isso inclui ESPN e ABC. Curiosamente, se você tiver ESPN Plus, o Monday Night Football também pode ser assistido lá.

No entanto, se estiver interessado em assistir aos jogos dos playoffs do Monday Night Football, você também pode assisti-los na ESPN, ESPN Plus e ABC.

Se você não sabe, ESPN é um canal de TV a cabo. Porém, a ESPN exige que seus usuários assinem a TV tradicional pagando um determinado valor, que informaremos no final.

Curiosamente, você não precisa se inscrever exclusivamente na ESPN. Se você tiver outras assinaturas de TV, poderá adicionar a ESPN como um complemento. As assinaturas de TV suportadas são Fubo, Live TV, Sling TV, Hulu e YouTube TV. No entanto, alguns serviços podem não estar disponíveis para outros, e o mesmo se aplica a regiões.

Por exemplo, se você estiver no Reino Unido, não poderá usar o YouTube TV e, acredite, mesmo uma VPN não pode ajudar. Além disso, você tem outras opções e serviços disponíveis.

O melhor de tudo é que se você assinar a ESPN como complemento, terá acesso exclusivo ao Monday Night Football. Se você quiser saber mais sobre isso, aqui está nosso guia para ajudá-lo a obter uma avaliação gratuita do ESPN +.

Deixando a ESPN de lado, você também tem a opção de obter ABC. Novamente, a ABC é uma TV paga e oferece transmissão ao vivo do Monday Night Football. Se você ainda não ouviu falar do ABC, deve saber que o ABC é um dos quatro principais serviços de streaming de TV esportiva disponíveis atualmente nos EUA.

Porém, a opção de transmitir com sua TV a cabo tradicional está sempre presente caso você não queira mais nada.

Se você deseja aproveitar a emoção do Monday Night Football, considere dar uma olhada no NFL Plus. É uma opção de streaming exclusiva disponível para assinantes. Tenha em mente que esta experiência de transmissão ao vivo é adaptada para dispositivos móveis, garantindo que você nunca perca um momento da ação.

Para os fãs no Reino Unido, a Sky Sports é a melhor solução para o futebol da NFL. Oferece transmissões esportivas ao vivo exclusivamente para assinantes da Sky TV. Além disso, você pode desfrutar de acesso gratuito aos jogos no My5. Isso fornecerá uma opção de visualização flexível.

Curiosamente, há outro lugar onde você pode assistir ao Monday Night Football. É conhecido como NFL Game Pass. Este serviço de assinatura internacional não só oferece transmissões de jogos ao vivo, mas também oferece a flexibilidade de assistir à transmissão completa sob demanda.

Se você não deseja gastar um único centavo, mas deseja assistir ao Monday Night Football, certamente pode assisti-lo gratuitamente. Porém, para isso, você terá que aproveitar algumas subseções de teste.

Usar esses testes é ótimo, especialmente se você estiver com pouco dinheiro. Porém, para fazer isso, você precisará de novos cartões de crédito ou débito. Se você conseguir contatá-los, poderá facilmente experimentar o teste da DirecTV e o teste gratuito do FuboTV.

No momento em que este artigo foi escrito, o Monday Night Football não estava acontecendo no momento. Nos últimos 30 anos, o Monday Night Football começou em setembro de cada ano e terminou em dezembro. Fique ligado e atualizaremos o artigo com a programação mais recente.

Se você quiser assistir ao Monday Night Football quando ele começar a ir ao ar, você deve começar os preparativos com antecedência para não perder nenhuma partida. A partir de agora, aqui estão os custos de assinatura que você deve arcar para assistir ao Monday Night Football:

Transmissão da DirecTV

DirecTV Stream é geralmente nosso serviço de streaming recomendado e favorito. Isso ocorre porque você recebe mais do que pagou. A partir de agora, o preço de uma assinatura da DirecTV é de US$ 99,99 por mês. Porém, se você planeja comprar por um ano inteiro, terá um desconto no valor de 2 meses de assinatura. O melhor de tudo é que você também recebe uma avaliação gratuita de 5 dias para experimentar. Se você está procurando um serviço de streaming gratuito, pode tirar vantagem disso.

SlingTV

SlingTV também é uma ótima rede de corte de cabos e oferece ótima assinatura. Curiosamente, o Sling é uma alternativa acessível a outros canais e você obtém tudo o que precisa. Verdade seja dita, se você quiser assistir Monday Night Football e outras coisas, SlingTV é tudo que você precisa. A partir de agora, a Sligh TV custa apenas US$ 55 por mês se você decidir optar pelo plano Orange. Com isso, você obtém cerca de 46 canais, e ESPN e ABC estão disponíveis.

TV Fubo

A Fubo TV também é um ótimo serviço e oferece muito, mas o preço é mais alto. No entanto, você obtém mais de 150 canais ao vivo. ESPN e ABC estão incluídos em todos os planos, e uma assinatura da Fubo TV começa em US$ 74,99. A melhor coisa que sentimos sobre a Fubo TV é que você recebe um teste gratuito de 7 dias. Então, se você quiser assistir futebol de segunda à noite de graça, esta é outra opção.

