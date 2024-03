Como obter minha lista de reprodução mensal de replay do Apple Music 2024

É comum que os amantes da música fiquem imersos nas melodias e ritmos que acompanham o nosso dia a dia. Serviços de streaming como o Apple Music tornaram mais fácil do que nunca o acesso às nossas músicas favoritas.

No entanto, muitos de nós queremos dar um passo além do que apenas ouvir música. Queremos explorar nossos hábitos auditivos, descobrir padrões, redescobrir joias esquecidas e relembrar as memórias que algumas músicas evocam.

No Apple Music, a Playlist Mensal de Replay atende a esse desejo. Porém, não há muitos usuários que saibam como obter a lista de reprodução mensal do My Apple Music. Bem, essa é a principal razão pela qual estou aqui hoje. Aqui neste artigo, mencionei o que fiz para obter a lista de reprodução.

O que é a lista de reprodução mensal de repetição do Apple Music?

Os usuários podem acessar a lista de reprodução mensal de repetição do Apple Music para ver quais músicas, artistas e álbuns foram mais tocados no mês passado. Da mesma forma que o recurso Wrapped do Spotify, a lista de reprodução mensal revela os gostos e tendências musicais dos usuários com base em seus hábitos de audição.

Também é possível criar playlists de anos anteriores usando o recurso Replay. Na verdade, se você usa o Apple Music desde 2015, pode facilmente encontrar playlists que remontam a esse período.

Como funciona a lista de reprodução mensal de repetição da Apple Music?

Compilação: Com base na atividade auditiva durante o mês, o Apple Music compila uma playlist personalizada para cada usuário. Ouça as principais músicas, artistas e álbuns que o usuário mais ouviu nesta playlist. Acessibilidade: Os usuários do aplicativo Apple Music ou visitantes do site podem acessar suas listas de reprodução mensais diretamente. Normalmente, as listas de reprodução são exibidas em destaque na interface do aplicativo para que os usuários possam descobri-las e explorá-las facilmente. Atualizações: A cada mês, a Playlist de Replay Mensal é atualizada automaticamente, refletindo o comportamento auditivo mais recente do usuário. À medida que o usuário desenvolve novos gostos, ele pode descobrir novas recomendações musicais com base nessas preferências. Percepções: A lista de reprodução mensal de replay vai além de simplesmente fornecer uma lista de reprodução das principais faixas. Ele oferece aos usuários uma visão sobre como eles ouvem música. Ele fornece métricas que ajudam os usuários a entender seus gostos musicais, como quantas vezes ouviram uma música e quantas horas de música ouviram.

Como obter minha lista de reprodução mensal do Apple Music

Você pode ver suas preferências musicais ao longo do tempo com o Apple Music Replay, assim como com o Spotify. Além disso, sua versão mensal permite que você veja como seu gosto muda com o tempo. Para obtê-lo, siga estas etapas:

Vá para Reproduza o site oficial da Apple Music e clique em Pule dentro. identificação da Apple ou endereço de emailinsira-o e clique Continuar. Se você tem umouinsira-o e clique Continuar com senha/ Faça login com senha. Escolha qualquer um Digite o código de autenticação de dois fatores enviado ao seu iPhone e clique em Continuar.

No Mac (assim como no iOS e no iPad), você pode ver o Apple Music Replay:

Abra o Música aplicativo. Clique no Ouça agora botão. Na parte inferior, você encontrará Repetição da Apple.

Você notará que a lista de reprodução do Replay muda ligeiramente ao longo do ano para refletir o que você está ouvindo. Você experimentará uma mudança menos dramática em seus hábitos auditivos à medida que avança ao longo do ano.

Como posso ver minhas estatísticas mensais do Apple Music?

Suas estatísticas mensais podem ser visualizadas fazendo login com seu ID Apple no site oficial do Replay Apple Music.

No entanto, certifique-se de ter ativado o recurso Usar histórico de audição do iPhone.

Na tua Configuraçõesselecione Música. Use o histórico de audição. Você deve ativar o botão de alternância para

Como verificar as estatísticas musicais da Apple para artistas

As estatísticas musicais também são exibidas no My Apple Music para os artistas, para que eles possam obter informações sobre o público que estão alcançando. Para começar, siga estas etapas:

No site oficial do Apple Music Stats for Artists, clique em Entrar no canto superior direito e digite seu Informações do ID Apple. Selecione Solicitar acesso de artistadigite o nome do artista na barra de pesquisa e clique em Digitar. Na página do artista, clique em Tendênciase abaixo Vida útil > Alcanceselecione seu intervalo de datas.

Quais são os benefícios da sua lista de reprodução mensal?

Auto-reflexão: Analisar sua Playlist de Replay Mensal oferece uma oportunidade de refletir sobre seus gostos musicais e hábitos de audição.

Redescoberta: Descobrir músicas e álbuns que você esqueceu, mas que ainda têm significado para você, pode ser uma experiência agradável. Você pode usar sua lista de reprodução mensal para acompanhar sua jornada musical.

Compartilhando e socializando: Você pode iniciar conversas sobre música e promover conexões compartilhando sua lista de reprodução mensal com amigos e seguidores. É uma ótima maneira de apresentar novas músicas às pessoas ou criar laços com gostos comuns.

Dicas para maximizar sua experiência musical com a Apple:

Explore além da lista de reprodução de repetição: Não se limite apenas às músicas da sua Playlist de Replay Mensal. O vasto catálogo do Apple Music permite descobrir novas músicas, explorar playlists selecionadas e explorar as discografias de seus músicos favoritos.

Personalize sua experiência auditiva: Com o Apple Music, você pode personalizar sua experiência auditiva de acordo com suas preferências. Com recursos como recomendações “Para você”, você pode descobrir músicas que ressoam em você criando playlists personalizadas, seguindo seus artistas favoritos e criando playlists personalizadas.

Ficar atualizado: Monitore as mudanças em seus hábitos auditivos e explore novas faixas verificando regularmente sua lista de reprodução mensal. A Apple Music atualiza continuamente seus algoritmos e recomendações ao longo de sua jornada de descoberta musical.

Como compartilhar seu Apple Music Replay

Em plataformas de streaming, as playlists de fim de ano, Wrapped e Replay são populares porque podem ser compartilhadas. Além de compartilhar suas músicas favoritas com seus amigos, você também quer ver o que ouviu o ano todo.

Nas redes sociais, Spotify Wrapped se tornou uma sensação viral anual. Também é possível compartilhar o Apple Music Replay com seus amigos de maneira privada ou social. Para compartilhar o Apple Replay, siga estas etapas:

No canto superior direito, clique no três pontos cardápio. Clique em Compartilhar lista de reprodução. Você pode compartilhar um link ou sua playlist nas redes sociais. Até mesmo um iFrame pode ser usado para incorporar o widget da lista de reprodução da Apple ao seu site.

