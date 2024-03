Como você pode verificar se foi fraudado por um esquema de perdão de empréstimo estudantil?

Ttelefone e on-line fraude são ocorrências comuns. Infelizmente, aqueles que mais necessitam ou têm verdadeira urgência em resolver um problema são muitas vezes os mais vulneráveis, tais como indivíduos que lutam com empréstimo estudantil dívida.

De acordo com Iniciativa de dados educacionaisa dívida de empréstimos estudantis nos EUA equivale a US$ 1,7 trilhãoproporcionando um terreno fértil para os fraudadores que procuram tirar vantagem de devedores desesperados.

Ainda na semana passada, o Comissão Federal de Comércio (FTC) começou a reembolsar US$ 4,1 milhões a 27.584 vítimas de várias empresas supostamente envolvidas em perdão de dívida estudantil fraudes.

Operadores como Grupo Federal Direct, Mission Hills Federal, Processamento Nacional Seguroe a Grupo de empréstimos estudantis utilizou um método comum em tais esquemas de fraude, que pode ser identificado para evitar se tornar vítima.

O método dos fraudadores

Em alguns casos, essas empresas, incluindo uma chamada Ameritech Financeira que foi condenado em agosto de 2023, contactou potenciais vítimas alegando ter assumido o controlo da sua dívida e instruindo-as a enviar pagamentos diretamente para eles.

Outros tempos, fraudadores contactou as vítimas oferecendo-se para apagar ou reduzir substancialmente sua dívida, mas exigindo um pagamento inicial relativamente pequeno.

Em agosto, as vítimas de Ameritech Financeira recebeu reembolsos totalizando US$ 9 milhões. No início de 2023, a FTC anunciou que reembolsaria pagamentos a 37.800 vítimas de outro problema semelhante. fraude.

Como identificar um possível golpe?

Um dos primeiros sinais de fraude é a linguagem usada na comunicação inicial. E-mails ou telefonemas costuma usar frases como “aja imediatamente”, “ligue agora”, ou “não perca esta oportunidade.” Declarações oficiais do Departamento de Educação nunca usam tal linguagem, nem são agressivos com os devedores.

Golpistas pode oferecer coisas que parecem boas demais para ser verdade, como eliminando dívidas por um pagamento muito pequeno ou reduzindo substancialmente a dívida sem motivo aparente. Aluno oficial programas de perdão de dívidas têm requisitos específicos e são gratuitos.

solicitações de para obter informações pessoais, como senhas, endereços, números de telefone, ou e-mails, quase sempre são sinais de fraude. Órgãos oficiais responsáveis ​​pela gestão dívidas estudantis nunca peça esse tipo de informação.

Fraudadores estão em constante evolução, mas seguindo estes passos simples, você pode proteger você e seus ativos.