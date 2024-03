Confronto de Lil Wayne com segurança do Lakers capturado em vídeo

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ Esportes obteve vídeo do confronto Lil Wayne tive com um segurança do Lakers na noite de quinta-feira… e você pode ver que ele ficou tão chateado com a interação que saiu do jogo imediatamente.

No clipe, Wayne – vestindo um moletom com capuz creme, boné preto e fones de ouvido – pode ser visto tentando chegar ao seu assento na quadra com alguns amigos… quando, de repente, vários funcionários da Crypto.com Arena parecem contar ele parar.

Um homem de camisa polo cinza com um walkie-talkie preso na gola parece conversar com o cantor de “How To Love” … aparentemente gesticulando para ele que ele precisa chegar à cadeira por um caminho diferente.

Wayne está claramente chateado com o bate-papo… confira o vídeo, ele levanta as mãos em um “Vamos!” movimento – antes que ele simplesmente saia do prédio.

Uma testemunha que estava a poucos metros do local, MaxMarketPros‘ José Stirling, diz que tudo aconteceu no segundo quarto do jogo… depois que Wayne pareceu ter alguns problemas para encontrar seu lugar. Stirling acrescentou que após o incidente, ele não viu Wayne pelo resto da noite.



No início, Wayne escreveu em sua página X que ele era “tratado como merda“… embora durante uma aparição na manhã de sexta-feira no programa” Undisputed “da Fox Sports 1, ele pareceu ceder que tudo era apenas um grande mal-entendido.

“Eles estavam apenas fazendo seu trabalho”, disse o rapper.

Mas ele acrescentou que sentiu que o encontro foi “um pouco demais”.

“Então”, ele disse, “eu estava tipo, vamos embora”.