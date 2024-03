Conor McGregor ansioso por mais oportunidades em Hollywood: ‘Pense nos filmes que você pode fazer perto de mim’

Conor McGregor pode ter sido mordido pelo inseto da atuação.

O ex-campeão de duas divisões do UFC recentemente fez sua estreia nas telonas ao lado de Jake Gyllenhaal no remake de Hollywood de Casa da estrada, lançado exclusivamente no streaming do Amazon Prime Video em 21 de março. No filme, McGregor interpreta uma versão exagerada de si mesmo como o antagonista zombeteiro Knox. O desempenho de McGregor recebeu críticas geralmente positivas e “The Notorious” gostou muito do processo.

“Era para durar apenas cinco semanas, mas quando cheguei lá e eles estavam olhando o que estavam vendo, o personagem começou a ter pernas e braços, e então simplesmente cresceu e o papel cresceu”, disse McGregor na semana passada em A hora do MMA. “Eles gostaram do que receberam ou do que estavam recebendo, e eu estava apenas fazendo o que me mandavam. As pessoas pensam que eu estava apenas brincando – eles estavam me guiando e eu estava dando a eles o que eles estavam pedindo. Para mim, senti que lhes dei muitas versões.

“Eu estava dando a eles várias opções e sinto que alguns deles provavelmente poderiam escolher opções melhores. Você me pegou? Eu dei a eles muitas tomadas e provavelmente esperava que talvez eles pudessem ter mudado o personagem de uma maneira diferente, mas eles queriam o personagem do jeito que queriam. Eles estão muito, muito felizes com o que receberam. Eu dei a eles o que eles pediram e adicionei meu pequeno toque. Eu sou quem sou – sou do show business, certo?

McGregor, 35, disse ao MMA Fighting que sua luta de retorno há muito discutida, mas muitas vezes adiada, contra Michael Chandler está finalmente marcada para acontecer no verão, mas se recusou a revelar se a data anteriormente declarada de 29 de junho continua sendo a meta oficial para a luta. afirmando que, em vez disso, permitirá que o UFC faça o anúncio. McGregor observou que detalhes como rounds e categoria de peso também ainda não foram determinados, mas ele tem esperança de que seu retorno seja o primeiro do que poderia ser um ano de duas lutas para ele em 2024.

McGregor atualmente tem duas lutas restantes em seu contrato com o UFC e sugeriu a ideia de que seu interesse em buscar novas oportunidades de atuação poderia criar um dilema único – e desafiador – para o UFC quando chegar a hora de negociar um novo contrato.

“Temos que conversar”, disse McGregor. “É isso que estou dizendo: não sei e não sei se eles sabem o que fazer comigo. Com o que você pode vir até mim? Hollywood agora está alinhada. Na verdade, posso desempenhar vários papéis. Pense na quantidade de filmes que eu poderia fazer?

“Há Arnold Schwarzenegger e depois Sylvester Stallone e todos esses caras, e eles têm todos esses ótimos filmes feitos em torno deles. Pense nos filmes que você pode fazer perto de mim. Você sabe o que eu quero dizer? Isso poderia ser escrito ao meu redor. E não pense [UFC executives] não sei disso. Não pense que eles não sabem que tudo isso está acontecendo também. Então eu não sei o que eles vão me revelar. Como eu disse, Lourenço [Fertitta] provavelmente já teria vindo atrás de mim.”

“Eu realmente sinto que poderia desempenhar qualquer papel”, acrescentou McGregor mais tarde. “E eu quase, quando assisti ao filme e a maneira que eles escolheram para me retratar como personagem, e certas formas e abordagens que eles usaram, eu sabia para onde eles estavam indo – isso quase me fez [think], porque eu provavelmente teria preferido outros. Você me pegou? E provavelmente me deixou um pouco mais ansioso para fazer outro. Na verdade, eu me senti como, quer saber? Eu adoraria fazer outro agora porque podemos fazer melhor e eu também posso fazer algo diferente.

“Então, eu estava meio animado com isso e é bom sentir um pouco de entusiasmo. E então, alguns dias depois, boom, os 10 atores mais bem pagos de 2023 – [Adam] Sandler, Margot Robbie e todos eles. E eu fiquei tipo, [I better] comece a pensar nisso também. Ari Emanuel estava ao telefone comigo, você sabe que tenho um ótimo relacionamento com o Ari, e esses caras têm grandes coisas planejadas. E estou animado e estamos todos entusiasmados, e vamos seguir em frente.”

Apesar de sua excitação girando em torno do Casa da estrada lançamento e sua estrela nas telas, McGregor garantiu que o MMA sempre será sua principal paixão.

O jogo da luta vive dentro dele, disse ele, e isso nunca mudará.

“É a minha vida, é o que adoro fazer. Olhe para isso. Farei isso para sempre”, disse McGregor. “Vou fazer isso para sempre. Estarei recalibrando minha concorrência.

“Na verdade, eu me identifiquei com quando Mike Tyson lutou com Roy Jones Jr. – ele estava aposentado há tanto, tanto tempo, e foi perguntado em uma entrevista sobre a luta com Roy Jones Jr.: ‘O que você acha que Cus D’amato diria para você, Mike, agora que está voltando depois de todos esses anos? E você sabe o que ele disse? Ele disse: ‘Cus D’amato diria, por que você demorou tanto?’ E isso me fez foder – fiquei com arrepios por todo o corpo.”