Conor McGregor anunciou seu retorno ao UFC da maneira mais fria possível

Conor McGregor confirmou seu retorno ao octógono no verão, após um prolongado período de negociações. O boxeador irlandês não luta desde julho de 2021 devido a uma lesão na perna sofrida na luta contra Dustin Poirier. Seu próximo oponente está definido para ser Michael Chandlerseguindo suas funções de treinador no The Ultimate Fighter.

Apesar do ceticismo inicial sobre o confronto, McGregor confirmou Chandler como seu próximo rivalembora com uma escavação atrevida.

“Recebemos a confirmação há alguns dias de que todos os sistemas funcionam no Mac, The Notorious retornará ao octógono do UFC neste verão,” McGregor disse à ESPN.

“Cale-se, Michaelseu imbecil de merda.

“O homem não cala a boca. Eu o vi no Raw. Mike – Vou prendê-lo. eu vou estourar Mike acima.”

Qual será a categoria de peso de McGregor para a luta de retorno?

McGregor anunciou anteriormente seu retorno para 29 de junho, potencialmente no peso médio, embora o presidente do UFC Dana Branco refutou esta afirmação. A incerteza persiste em relação McGregordivisão de peso para sua luta de retorno, apesar de sua declaração anterior.

“Eu estava rindo um pouco com o 185” McGregor observado.

“Não sei, não verifiquei a balança desde a última vez que me pesei em um evento do UFC, há bastante tempo.

“Mas vou bater um papo e ver onde estou. Mas tenho ótimas notícias, todos os sistemas estão funcionando, polegar para cima, polegar para cima, recebi a ligação, tudo bem.”