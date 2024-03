Conor McGregor descaradamente segue o exemplo de Sydney Sweeney para promover sua estreia no cinema

Conor McGregor mais uma vez demonstrou sua habilidade de marketing ao capitalizar Sydney Sweeney fama crescente para promover sua própria estreia no cinema. O UFC ícone se inseriu estrategicamente na seção de comentários do Sweeney’s Postagem no Instagram promovendo seu próximo filme ‘Imaculada’ promovendo habilmente seu próprio filme ‘Casa da estrada,’ que está previsto para ser lançado apenas um dia antes de Sidney.

Sweeneyque foi aclamado como a estrela emergente de 2024, apresentou recentemente Sábado à noite ao vivo, aumentando ainda mais seu perfil. Sua conta no Instagram tem 18 milhões seguidores e cada uma de suas postagens podem acumular milhares de curtidas em apenas algumas horas.

No sábado, Sweeney levou em sua conta para lembrar seus fãs: “IMACULADO 22 de março.” Sem vergonha, McGregor aproveitou de Sidney público simplesmente responda: “@roadhousemovie 21 de março.”

de McGregor comente sobre a atriz Instagram a postagem rapidamente obteve quase 14.000 curtidas, tornando-se o comentário principal. Apesar disso, de McGregor esforços foram ofuscados por Sweeney’s postagem original, que acumulou mais de 1,25 milhão de curtidas na manhã de domingo.

Dois filmes muito diferentes

Na postagem do Instagram, Sweeney26 anos, foi vista usando um ousado vestido branco no tapete vermelho, promovendo seu papel como freira em um filme de terror psicológico. de McGregor ‘Casa da Estrada’ co-estrelas Jake Gyllenhaale Conor o desempenho foi elogiado pelos fãs.

Embora McGregor está agitando Hollywood, ele continua focado em seu UFC carreira. Enquanto as negociações para uma luta com Michael Chandler estão em andamento, nenhuma data foi definida.

McGregor recentemente expressou sua intenção de retornar à forma de luta para competir no UFC novamente, apesar da cansativa agenda de filmagens ‘Casa da Estrada.’

McGregor pode ser o próximo Schwarzenegger

Os críticos elogiaram de McGregor estreia como ator, com alguns comparando-o a Arnold Schwarzenegger. Indie Wire’s Christian Zilko elogiou McGregordizendo que ele “rouba todas as cenas em que está.”

Tomates podres dá ‘Casa da Estrada’ a 68% classificação baseada em 34 avaliações de críticos, com uma classificação média de 5,4/10. Metacrítico marcou o filme 60 de 100indicando avaliações “mistas ou médias”.

Geral, de McGregor promoção estratégica criou buzz para sua estreia no cinema e solidificou ainda mais seu status como um gênio do marketing.