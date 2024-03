Conor McGregor diz que o retorno do UFC está finalmente definido: ‘Neste verão o Mac está de volta’

Enfim, Conor McGregor aparentemente tem data para seu retorno ao UFC.

Falando quarta-feira em A hora do MMA, McGregor afirmou que ele e o UFC concordaram formalmente com os planos para sua luta de retorno há muito discutida, mas frequentemente adiada.

“A ligação foi feita e estamos prontos”, disse McGregor em A hora do MMA.

“Isso significa que neste verão o Mac está de volta. Então, estou feliz com o tempo que tenho antes disso, estou feliz com onde estou e tudo dá certo em nome de Deus. E estou em êxtase onde estou. Recebi ótimas notícias outro dia.

McGregor, 35 anos, está vinculado a uma luta de volta contra Michael Chandler desde que treinou O Lutador Final 31 no início de 2023. Depois de uma longa e prolongada saga, o ex-campeão de duas divisões anunciou o confronto na véspera de Ano Novo, em 29 de junho, no pay-per-view anual da International Fight Week do UFC. O CEO do UFC, Dana White, posteriormente negou essas alegações e sustentou que não havia nada nos livros. White reiterou esse sentimento várias vezes nos últimos meses, afirmando que não sabia quando – ou se – McGregor retornaria, citando a riqueza de McGregor como um fator complicador da situação.

McGregor não compete desde que quebrou a perna na derrota para Dustin Poirier em julho de 2021, mas expressou repetidamente seu descontentamento por não ter recebido cartão amarelo do UFC.

McGregor se recusou na quarta-feira a revelar se 29 de junho continua sendo a data e, em vez disso, disse que permitiria que o UFC anunciasse os detalhes. Outras especificações, como rounds e categoria de peso, também não foram determinadas, disse McGregor, mas “The Notorious” ainda tem esperança de que seu retorno sirva apenas como o primeiro passo de um ano de duas lutas para ele em 2024.

“Olhe para Anthony Joshua agora, com consistência. Eu estava assistindo ao lado do ringue, assisti – bum, bum, bum, cada vez mais nítido”, disse McGregor. “Olhe para [Joseph] Parker… incrível guerreiro de homem, incrível boxeador, olhe para ele – bum, bum, bum. Consistência gera qualidade. Então estou chegando aqui, anos fora do jogo.

“Agora estou sparring e luta e me sinto bem e afiado, mas vou ter que ter a minha nitidez na liga, e isso vai ter que passar pelas coisas. Portanto, o peso não foi discutido. Eu sei que tive aquela pequena agitação – não discuti o peso. Para ser sincero, não subo na balança desde o [Dustin Poirier] luta, a última luta. Desde que pesei a última, não toquei na balança, nem uma vez. Então eu nem [know], vou ter que passar por tudo isso. E então rodadas, talvez eu possa dizer: ‘Olha, só vou fazer três rodadas, rapazes, para esta, e quero apenas molhar o bico.’

“Porque farei três rounds muito bem agora. E em vez de avançar para chegar a cinco – é que sinto que se eu avançar agora para caminhar em direção a cinco rodadas completas de preparação física, sinto que as três primeiras rodadas não seriam tão nítidas quanto eu poderia. Então, prefiro afiar a lâmina de três e entrar bem, afiada e fresca, sentir a sensação, começar a luta. Chandler vai atacar, Chandler vai vir até mim, ele vai querer tentar se envolver e vir até mim. Ele vai ter que fazer isso, e esse é o estilo dele. Então eu acho que três é adorável.

McGregor está atualmente promovendo seu papel no próximo Casa da estrada remake ao lado de Jake Gyllenhaal, que estreia exclusivamente no Amazon Prime em 21 de março, mas prometeu voltar seu foco total para a preparação para seu retorno ao UFC assim que a turnê de imprensa terminar.

“Não posso agir como uma besteira agora”, disse McGregor. “Essa e a coisa. [Before this] você está completamente fodido e eu estou fazendo esses acampamentos, mas não há nada realmente lá, então é como a velha tentação – meu adorável uísque irlandês Proper 12, minha adorável Port Stout, minha adorável propensão para um pouco de loucura e um pouco de música agradável em meus ouvidos e dança e tudo mais. E agora tenho que apertar. Eu vou lá, o homem vai tentar lançar bombas em mim, então é ótimo para mim. É ótimo para mim e estou animado e mal posso esperar. Como eu disse, comecei o sparring imediatamente, me senti bem, treinei hoje e vamos em frente.”