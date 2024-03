Conor McGregor fala sobre cena de nudez em ‘Road House’, inspiração de Arnold Schwarzenegger

Conor McGregor decidiu revelar tudo em sua estreia no cinema.

A superestrela do UFC já havia repassado inúmeras ofertas em Hollywood ao longo dos anos. Mas ele finalmente decidiu trabalhar com o diretor Doug Liman para um papel principal ao lado de Jake Gyllenhaal no Casa da estrada remake, que chega ao Prime Video em 21 de março.

No filme, McGregor interpreta um mercenário contratado chamado Knox, mas o ex-campeão das duas divisões não está apenas se metendo em brigas ou destruindo bares por seu papel. Ele também decidiu mostrar um pouco de pele como parte do papel, o que foi notado durante as perguntas e respostas com o elenco após a estreia do filme no South by Southwest em Austin, Texas.

McGregor abordou a cena em questão, que foi comparada a um momento semelhante de Patrick Swayze no filme original de 1989.

“Foi um pouco idiota demais”, disse ele com uma risada. “Só um pouco demais. O último tiro não foi necessário. Poderia ter sido apenas as costas. As costas eram sólidas. Estou aqui apenas para me apresentar.”

Claro, McGregor raramente cora com a chance de exibir seu físico. Uma rápida olhada em suas redes sociais mostrará que ele adora flexionar na frente das câmeras. Fazer isso em um longa-metragem é totalmente diferente, especialmente com um público mais amplo de fãs assistindo a um filme que viverá na imortalidade.

McGregor diz que sua decisão de fazer nudez em Road House foi parcialmente graças à amizade que ele fez com Arnold Schwarzenegger, que também tirou a roupa para a infame cena de abertura do clássico de 1984. O Exterminador do Futuro.

“Arnold Schwarzenegger, que é um bom amigo meu, sua senhora Heather é minha fisioterapeuta, [she] me ajudou ao longo da minha carreira, me ajudou desde o título mundial de 2013, me tornei muito próximo do Arnold”, explicou McGregor ao falar ao Backstage. “A primeira estreia de Arnold no cinema foi muito parecida.

“Boom, cai, sólido como uma rocha [in The Terminator], se Arnie fez isso, e olhe para a carreira dele, eu disse que talvez esteja no caminho certo. Eu simplesmente arrasei com isso e canalizei o Arnie interior, o Exterminador interno lá e simplesmente continuei.”

Até aqui Casa da estrada recebeu críticas extremamente positivas sobre a versão atualizada do clássico cult dos anos 80.

Embora seu foco pessoal continue na luta e no retorno ao UFC, McGregor disse que definitivamente aprendeu que atuar é muito mais difícil do que parece, mas gostou de sua primeira incursão em Hollywood.

“É um trabalho muito difícil, com certeza”, disse ele. “Todos os personagens, quando os vi ganhando vida na tela, pensei comigo mesmo enquanto assistia ao filme: ‘Vou estragar tudo, vou estragar tudo. [the movie]não sou ator.

“Mas o que eu faço quando estou olhando [at the movie] com a multidão, tenho muito mais para dar. Sinto que tenho muito mais.”